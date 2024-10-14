В НГУ показали обновленный "Новатор-2" и рассказали, что улучшилось в бронемашине (видео)

Машина может не только вывезти пехоту, но и оказать огневую поддержку.

Украинский бронеавтомобиль "Новатор 2" уже стоит на вооружении украинских защитников, в том числе в 12-й бригаде спецназначения "Азов" Национальной гвардии Украины. Азовцы поделились осмотром этих бронемашин.

"Бронированный король рейдов", — так "Новатор-2" охарактеризовали в подразделении. Военный с позывным "Ингвар", водитель броневика и техник 6-го батальона рассказал, что ранее в подразделении использовали пореднюю версию машины. Эта же разработана на шасси Ford F-550. Вес машины – 9660 кг, а грузоподъемность 3340 кг. По сравнению с первой версией "Новатора" произошли значительные улучшения.

"В первом "Новаторе" не было Run Flat, которую устанавливали на шины. Когда поврежденная шина она позволяет выехать из зоны боевых действий или под обстрелом на расстояние до 40 километров при скорости до 20 км/ч", — рассказал Ингвар.

Усиленная подвеска, двойные амортизаторы – далеко не полный перечень прелестей обновленного "Новатора-2". Для безопасности десанта установлены фильтры, защищающие от атаки газа. На крыше установлена пулеметная турель 12,7 мм. Браунинг. Машина полностью бронирована и вмещает водителя, пулеметчика и 9 человек десанта.

"Хорошо подходит для рейдов, хорошая машина для штурма города. Когда вы идете в рейд или едете на штурм, вы можете легко прикрывать огнем пехоту, боевую группу из девяти человек, которую вы вывозите. Когда Browning 12.7 работает, никто не поднимет голову и не начнет стрелять в ответ", — говорит Ингвар.

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