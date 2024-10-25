Когда и где опубликуют текст Диктанта национального единства для проверки

Можно отправить свою работу для проверки

В 11:00 в пятницу, 25 октября, все желающие украинцы писали Всеукраинский радиодиктант национального единства. Текст для проверки будет обнародован в этот же час в понедельник, 28 октября.

Он будет доступен на сайте Украинского радио. Однако те, кто желает, чтобы его диктант был проверен специалистами, могут прислать его бумажным письмом по адресу: 01001 г. Киев, ул. Крещатик, 26. Обязательное условие — дата на почтовом на штемпеле должна быть не позже 27 октября.

Кроме того, можно сфотографировать или отсканировать написанный текст и отправить его в формате JPG, PNG, JPEG, TIFF, PDF до 11:00 28 октября. Их принимают по адресу [email protected]. Также можно выбрать форму "Отправить текст на проверку" на сайте "Украинского радио".

Автором текста радиодиктанта в этом году стала украинская писательница Оксана Забужко. Ее текст, "Магия голоса", читал писатель, музыкант, эко-активист и военный Павел Вышебаба. Он мобилизовался в ряды Вооруженных Сил Украины сразу после полномасштабного российского вторжения.

К написанию радиодиктанта присоединился также корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Писали его и военные.

Ян Доброносов

Как рассказывал "Телеграф", в 2023 году на проверку Украинскому Радио направили около 20 тысяч писем с диктантами. Лишь двум участникам удалось написать его без ошибок.