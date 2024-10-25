Радиодиктант на украинском писали даже в российских школах (фотофакт)

Текст диктанта читал украинский военный и писатель

В пятницу, 25 октября, украинские военные во время операции на Курщине прервались на написание Всеукраинского радиодиктанта единства в 11:00.

Об этом сообщает оперативное командование "Захід". Отмечается, что событие произошло в Судже.

"Воины 44 отдельной артиллерийской бригады приучают россиян любить родной язык 155 калибром, а вот сегодня немного отвлеклись на написание диктанта. Культурная дипломатия, какой она и должна быть!" — говорится в сообщении.

На фото, опубликованном ОК "Захід", видно несколько украинских бойцов, которые за столами пишут диктант в школах Суджи и российских классах. Это подтверждает и вывеска учебного заведения, и мотивационная надпись над доской на русском языке.

Заметим, что на радиодиктанте писали текст "Магия голоса". Его читал писатель, музыкант, экоактивист и военный Павел Вышебаба. Он мобилизовался в ряды Вооруженных Сил Украины сразу после полномасштабного российского вторжения.

Текст этого диктанта для проверки будет обнародован в 11:00 в понедельник, 28 октября. Именно к этому периоду есть возможность отправить работу на проверку.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в 2023 году на проверку Украинскому Радио направили около 20 тысяч писем с диктантами. Лишь двум участникам удалось написать его без единой ошибки.