Избавляемся от русизмов: как перевести "отзывчивый" на украинский

Какие украинские слова лучше передают значение русского "отзывчивый"

В современных реалиях многие украинцы все еще стоят перед трудностями перевода определенных русских слов на родной язык. Это следствие длительной русификации, но радует, что общество активно работает над очищением языка от русизмов и суржика.

"Телеграф" выяснил, как правильно перевести слово "отзывчивый" на украинский язык. По данным "Русско-украинского академического словаря" (составители А. Крымский, С. Ефремов), существуют разные варианты перевода, в зависимости от контекста.

Варианты перевода

Когда речь идет о человеке:

спочутливий,

чутливий,

чуткий,

чуйний,

відзивний.

Примеры использования:

Тарас дуже спочутливий до чужого горя, тому завжди намагається допомогти.

Ось цей хлопчина дуже чуйний до потреб інвалідів, зверніться до нього.

Я маю дуже відзивний характер, на жаль, багато хто цим користується.

Когда речь идет о неодушевленных предметах:

відгучливий,

відгучний,

відголосний,

лункий.

Примеры использования:

Інтерфейс програми дуже відгучливий до користувача.

Цей мобільний додаток поводить себе відгучно, тому користувачам однозначно сподобається.

Украинский язык предлагает широкий выбор соответствий русскому слову "отзывчивый". Ключевым фактором в выборе правильного варианта является контекст: описываем ли мы человека и его характер или говорим о неодушевленном предмете или явлении.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как на украинском правильно называть кофейные напитки. Некоторые до сих пор совершают ошибки, заказывая кофе.