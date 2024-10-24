В Украине завтра пройдет радиодиктант: во сколько начнется и куда отправлять работы
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Можно писать даже в поезде
В пятницу, 25 октября, пройдет Всеукраинский радиодиктант национального единства. В 11:00 к нему могут присоединиться все желающие.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА). Автором радиодиктанта в этом году стала украинская писательница Оксана Забужко.
Украинцы будут писать текст "Магия голоса". Его будет читать писатель, музыкант, экоактивист и военный Павел Вышебаба. Он мобилизовался в ряды Вооруженных Сил Украины сразу после полномасштабного российского вторжения.
Отмечается, что радиодиктант будет звучать на нескольких платформах сразу, поэтому украинцы смогут написать его где угодно.
Также Укрзалізниця присоединяется к Всеукраинскому радиодиктанту. Пассажиры поезда Киев-Львов смогут напісать диктант прямо в вагонах.
"Пассажиры поезда №743 Киев-Львов смогут услышать его вживую через систему голосового оповещения во всех вагонах и присоединиться к написанию во время путешествия", — говорится в сообщении.
Трансляция будет идти на всех платформах Суспільне:
- на волнах Украинского Радио и Радио Культура ;
- вживую в эфире телеканала и на сайте Суспільне Культура;
- на YouTube-канале Украинского Радио ;
- на Facebook-странице Суспільне.
Заметим, что работы будут приниматься онлайн и офлайн. Поэтому после написания текст радиодиктанта можно отправить бумажным письмом по адресу: 01001 г. Киев, ул. Крещатик, 26. Важно, чтобы на штемпеле была дата не позднее 27 октября.
Или до 11:00 28 октября сфотографировать/отсканировать написанный текст (в формате .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) и отправить его по адресу [email protected]
Отмечаем, что после обнародования текста радиодиктанта электронные письма не будут приниматься. Все посланные работы проверит профессиональная комиссия.
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