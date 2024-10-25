Укр

Вы даже не догадывались, но это слово – соответствие к англицизму "таймлайн"

Автор
Катерина Шполянская
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Как заменить слово "таймлайн"
Как заменить слово "таймлайн". Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

В эпоху социальных сетей и диджитализации украинский язык столкнулся с потоком новых англицизмов

Английское слово timeline (от time – время и line – линия) прочно вошло в наш лексикон через социальные сети и проектный менеджмент. Оно означает последовательное течение событий, изложенное в хронологическом порядке.

Но можем ли мы найти украинский аналог этому распространенному англицизму? "Телеграф" нашел кое-что интересное.

Попытки создания новых слов

Платформа "Словообразование", которая занимается поиском украинских соответствий к заимствованным словам, предлагает несколько вариантов:

  • часопис,
  • часоплин,
  • часоряд.

Однако эти слова пока остаются новообразованиями и не вошли в активное употребление. Они являются попыткой пользователей создать благозвучный украинский аналог, но пока не закрепились в языке.

Традиционные украинские соответствия

В нашем языке уже существуют устоявшиеся слова для обозначения хронологического изложения событий:

Літопис

  • Чисто украинское слово.
  • Исторически использовалось для записи событий по годам.
  • Имеет богатую культурную традицию (вспомним казацкие летописи).

Хронологія

  • Слово греческого происхождения.
  • Давно адаптировано на украинском языке.
  • Точно передает значение последовательного списка событий.

Практическое применение

В зависимости от контекста можно использовать разные варианты:

  • Для исторических событий уместно употреблять "літопис".
  • В научном контексте лучше подойдет "хронологія".
  • В неформальном общении можно экспериментировать с новообразованиями.

Хотя слово "таймлайн" активно используется в интернет-пространстве, у украинского языка есть собственные средства для передачи этого понятия. Традиционные "літопись" и "хронологія" вполне способны заменить англицизм в большинстве контекстов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сказать "дедлайн" на украинском языке. Есть аналог, который несправедливо забыли.

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