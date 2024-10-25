Вы даже не догадывались, но это слово – соответствие к англицизму "таймлайн"

В эпоху социальных сетей и диджитализации украинский язык столкнулся с потоком новых англицизмов

Английское слово timeline (от time – время и line – линия) прочно вошло в наш лексикон через социальные сети и проектный менеджмент. Оно означает последовательное течение событий, изложенное в хронологическом порядке.

Но можем ли мы найти украинский аналог этому распространенному англицизму? "Телеграф" нашел кое-что интересное.

Попытки создания новых слов

Платформа "Словообразование", которая занимается поиском украинских соответствий к заимствованным словам, предлагает несколько вариантов:

часопис,

часоплин,

часоряд.

Однако эти слова пока остаются новообразованиями и не вошли в активное употребление. Они являются попыткой пользователей создать благозвучный украинский аналог, но пока не закрепились в языке.

Традиционные украинские соответствия

В нашем языке уже существуют устоявшиеся слова для обозначения хронологического изложения событий:

Літопис

Чисто украинское слово.

Исторически использовалось для записи событий по годам.

Имеет богатую культурную традицию (вспомним казацкие летописи).

Хронологія

Слово греческого происхождения.

Давно адаптировано на украинском языке.

Точно передает значение последовательного списка событий.

Практическое применение

В зависимости от контекста можно использовать разные варианты:

Для исторических событий уместно употреблять "літопис".

В научном контексте лучше подойдет "хронологія".

В неформальном общении можно экспериментировать с новообразованиями.

Хотя слово "таймлайн" активно используется в интернет-пространстве, у украинского языка есть собственные средства для передачи этого понятия. Традиционные "літопись" и "хронологія" вполне способны заменить англицизм в большинстве контекстов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сказать "дедлайн" на украинском языке. Есть аналог, который несправедливо забыли.