"Roshen" – это он или она? Что учитывать, определяя род в названиях компаний

Как правильно идентифицировать род неотменяемых и склоняемых названий

Правильное определение рода наименования компании, организации либо компании имеет принципиальное значение для грамотного написания текстов. От избранного рода зависит согласование сказуемого с подлежащим влиянию на стилистику и понятность сказанного.

Правильно ли вы определили род Google, Instagram, "Рошен", "Укрзализныця" и других подобных слов? "Телеграф" поможет разобраться с этим.

Как правильно на украинском

Прежде всего, редактор Юлия Мороз советует обратить внимание на то, является ли название отменяемым, или нет. К несклоняемым названиям относятся:

Названия, написанные латиницей: Google, Amazon, Facebook, Meta, Roshen. Названия, содержащие глаголы: "Чемні дівчата не сидять у просторих кабінетах". Транслитерированные или транскрибированные сложные иностранные названия: "Нью-Йорк таймз", "Інтернешнл маркетинг стретеджиз".

Если название несклоняемое, то род определяем по родовому слову, например:

Google запровадила оновлення візуального дизайну (женский род, потому что родовое слово – компания).

Roshen уже довгі роки працює над тим, щоб її продукцією могли насолодитися в якомога більше країнах світу (женский род, потому что родовое слово — корпорация).

"Закарбовано на кістках" вийшла навесні 2024 року (женский род, потому что родовое слово — книга).

Если название склоняемов, то род определяем по окончании:

Существительные мужского рода чаще всего имеют нулевое окончание.

Существительные женского рода чаще всего имеют окончание -а, -я.

Существительные среднего рода чаще всего имеют окончание -о, -е.

Например:

З початком війни організація "Госпітальєри" працює на передовій.

Пісенний конкурс "Євробачення" став приводом об'єднатись для української громади Лос-Анджелеса (средний род).

А от п'яту премію "Оскар" здобув Євген Мамут за спецефекти до культового фільму "Хижак" (мужской род).

У 2023 році група "Метінвест" скоротила виробництво готової продукції на 18% проти 2022 року (мужской род).

А вот без родового слова те же фразы будут звучать так:

З початком війни "Госпітальєри" працюють на передовій.

"Євробачення" стало приводом об’єднатись для української громади Лос-Анджелеса.

А от п'ятий "Оскар" здобув Євген Мамут за спецефекти до культового фільму "Хижак".

У першій половині 2021 року "Метінвест" заробив $2,8 млрд чистого прибутку.

Следовательно, при определении рода названия компании, организации или предприятия важно учитывать, является ли название склонным. А также ориентироваться на родовое слово или собственное окончание названия.

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