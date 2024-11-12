"Roshen" – це він чи вона? На що зважати, визначаючи рід у назвах компаній

Як правильно ідентифікувати рід невідмінюваних та відмінюваних назв

Правильне визначення роду назви компанії, організації чи підприємства має важливе значення для грамотного написання текстів. Від обраного роду залежить узгодження присудка з підметом, що впливає на стилістику та зрозумілість сказаного.

Чи правильно ви визначили рід Google, Instagram, "Рошен", "Укрзалізниця" та інших подібних слів? "Телеграф" допоможе розібратися з цим.

Як правильно українською

Насамперед редакторка Юлія Мороз радить звернути увагу на те, чи назва є відмінюваною, чи ні. До невідмінюваних назв належать:

Назви, написані латинкою: Google, Amazon, Facebook, Meta, Roshen. Назви, що містять дієслова: "Чемні дівчата не сидять у просторих кабінетах". Транслітеровані чи транскрибовані складні іноземні назви: "Нью-Йорк таймз", "Інтернешнл маркетинг стретеджиз".

Якщо назва невідмінювана, то рід визначаємо за родовим словом, наприклад:

Google запровадила оновлення візуального дизайну (жіночий рід, бо родове слово — компанія).

Roshen уже довгі роки працює над тим, щоб її продукцією могли насолодитися в якомога більше країнах світу (жіночий рід, бо родове слово — корпорація).

"Закарбовано на кістках" вийшла навесні 2024 року (жіночий рід, бо родове слово — книжка).

Якщо назва відмінювана, то рід визначаємо за закінченням:

Іменники чоловічого роду найчастіше мають нульове закінчення.

Іменники жіночого роду найчастіше мають закінчення -а, -я.

Іменники середнього роду найчастіше мають закінчення -о, -е.

Наприклад:

З початком війни організація "Госпітальєри" працює на передовій.

Пісенний конкурс "Євробачення" став приводом об'єднатись для української громади Лос-Анджелеса (середній рід).

А от п'яту премію "Оскар" здобув Євген Мамут за спецефекти до культового фільму "Хижак" (чоловічий рід).

У 2023 році група "Метінвест" скоротила виробництво готової продукції на 18% проти 2022 року (чоловічий рід).

А от без родового слова ті ж самі фрази звучатимуть так:

З початком війни "Госпітальєри" працюють на передовій.

"Євробачення" стало приводом об’єднатись для української громади Лос-Анджелеса.

А от п'ятий "Оскар" здобув Євген Мамут за спецефекти до культового фільму "Хижак".

У першій половині 2021 року "Метінвест" заробив $2,8 млрд чистого прибутку.

Отже, при визначенні роду назви компанії, організації чи підприємства важливо враховувати, чи назва є відмінюваною. А також орієнтуватися на родове слово або власне закінчення назви.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно писати слово "будь ласка". Це найпоширеніша помилка в українській мові.