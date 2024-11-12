"Roshen" – це він чи вона? На що зважати, визначаючи рід у назвах компаній
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Як правильно ідентифікувати рід невідмінюваних та відмінюваних назв
Правильне визначення роду назви компанії, організації чи підприємства має важливе значення для грамотного написання текстів. Від обраного роду залежить узгодження присудка з підметом, що впливає на стилістику та зрозумілість сказаного.
Чи правильно ви визначили рід Google, Instagram, "Рошен", "Укрзалізниця" та інших подібних слів? "Телеграф" допоможе розібратися з цим.
Як правильно українською
Насамперед редакторка Юлія Мороз радить звернути увагу на те, чи назва є відмінюваною, чи ні. До невідмінюваних назв належать:
- Назви, написані латинкою: Google, Amazon, Facebook, Meta, Roshen.
- Назви, що містять дієслова: "Чемні дівчата не сидять у просторих кабінетах".
- Транслітеровані чи транскрибовані складні іноземні назви: "Нью-Йорк таймз", "Інтернешнл маркетинг стретеджиз".
Якщо назва невідмінювана, то рід визначаємо за родовим словом, наприклад:
- Google запровадила оновлення візуального дизайну (жіночий рід, бо родове слово — компанія).
- Roshen уже довгі роки працює над тим, щоб її продукцією могли насолодитися в якомога більше країнах світу (жіночий рід, бо родове слово — корпорація).
- "Закарбовано на кістках" вийшла навесні 2024 року (жіночий рід, бо родове слово — книжка).
Якщо назва відмінювана, то рід визначаємо за закінченням:
- Іменники чоловічого роду найчастіше мають нульове закінчення.
- Іменники жіночого роду найчастіше мають закінчення -а, -я.
- Іменники середнього роду найчастіше мають закінчення -о, -е.
Наприклад:
- З початком війни організація "Госпітальєри" працює на передовій.
- Пісенний конкурс "Євробачення" став приводом об'єднатись для української громади Лос-Анджелеса (середній рід).
- А от п'яту премію "Оскар" здобув Євген Мамут за спецефекти до культового фільму "Хижак" (чоловічий рід).
- У 2023 році група "Метінвест" скоротила виробництво готової продукції на 18% проти 2022 року (чоловічий рід).
А от без родового слова ті ж самі фрази звучатимуть так:
- З початком війни "Госпітальєри" працюють на передовій.
- "Євробачення" стало приводом об’єднатись для української громади Лос-Анджелеса.
- А от п'ятий "Оскар" здобув Євген Мамут за спецефекти до культового фільму "Хижак".
- У першій половині 2021 року "Метінвест" заробив $2,8 млрд чистого прибутку.
Отже, при визначенні роду назви компанії, організації чи підприємства важливо враховувати, чи назва є відмінюваною. А також орієнтуватися на родове слово або власне закінчення назви.
Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно писати слово "будь ласка". Це найпоширеніша помилка в українській мові.