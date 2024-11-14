Как правильно называть это заболевание на украинском языке и почему важно избавляться от суржика

В условиях русской агрессии все больше украинцев сознательно отказываются использовать русский язык в повседневной жизни. Однако часто возникают трудности с правильным подбором украинских слов вместо привычных русизмов.

Одним из таких примеров является широкоупотребительное "нежность". "Телеграф" нашел правильный перевод этого слова.

Почему "насморк" — это неправильно?

"Насморк" — это типичный пример суржика, который засоряет украинский язык. Это слово внесено в словарь-антисуржик как пример неправильного словоупотребления. В украинском языке существует собственный термин для обозначения этого заболевания.

Как правильно на украинском

Единственным правильным вариантом в украинском языке есть слово "нежить". Академический словарь украинского языка представляет следующее определение:

"Нежить" — воспаление слизистой носа, сопровождающееся слизисто-гнойными выделениями, иногда чиханьем".

Примеры употребления в литературе

Слово "нежить" имеет давнюю традицию использования в украинской литературе. Вот несколько примеров:

"Проценко нажив страшенний нежить і цілими днями не виходив з хати" (Панас Мирний).

"Я боюсь нежитю, — з грайливою лукавинкою в очах відповіла Віра" (Руд., "Вітер").

Использование правильной украинской лексики – это не только вопрос грамотности, но и сохранение чистоты языка и национальной идентичности. Поэтому следует заменять суржиковые слова на правильные украинские соответствия. В случае с "насморком" — используйте слово "нежить".

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