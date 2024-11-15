Это самое распространенное заблуждение в украинском языке: прекратите говорить "в течение дня"

Как избежать типичных ошибок и говорить правильно на украинском

Каждый день миллионы украинцев используют суржик, даже не осознавая этого. Некоторые неправильные слова и выражения настолько глубоко укоренились в нашей повседневной речи, что мы уже не замечаем их чужеродности.

Особенно это касается таких распространенных случаев, как словосочетание "на протязі". Его часто употребляют в разговорной речи, но такое использование грамматически неправильно.

"На протязі" или "протягом"?

Настоящим лидером среди языковых ошибок является выражение "на протязі", которое часто используют, говоря о временных промежутках: "на протязі тижня", "на протязі години". Следует запомнить: "протяг" (на русском "сквозняк") – это поток воздуха, проходящий сквозь щели или открытые окна и двери. Когда же речь идет о периоде времени, правильно употреблять слово "протягом": "протягом тижня", "протягом години".

Соблюдаем простое правило: "не стійте "на протязі" протягом будь-якого часу" – это опасно для здоровья. Берегите себя и лелейте чистоту украинского языка, используя правильные слова и выражения.

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