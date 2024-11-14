Путают даже военные: как надо называть "ствол" ружья на украинском

Как правильно перевести "ствол" на украинский

Слово "ствол" может иметь несколько значений в украинском языке, но в контексте оружия его следует переводить специфическим термином. Правильное использование этой терминологии важно во избежание путаницы и обеспечения точности в обсуждении огнестрельного оружия.

Хотя "ствол" — это слово, которое часто употребляется в украинском, при описании оружия оно некорректно. "Телеграф" разбирался, почему важно использовать правильно эту специализированную лексику.

Как правильно на украинском

Русское слово "ствол" в значении конструктивного элемента огнестрельного оружия, в частности ружья, следует переводить на украинский как "цівка". Этот термин обозначает основную трубчатую часть оружия, в которой производится выстрел.

Использование правильной терминологии важно, особенно в контексте обсуждения оружия и безопасности. Адекватные переводы предотвращают недоразумения и способствуют точности и ясности в разговоре.

Хотя слово "ствол" может использоваться и в украинском языке, например для обозначения ствола дерева, для описания оружия оно считается некорректным. В то же время "цівка" является устоявшимся и принятым термином в области вооружений.

Важно соблюдать точность и правильность использования языка, особенно когда речь идет о технических или специализированных понятиях. Это помогает избежать недоразумений и обеспечивает ясность коммуникации.

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