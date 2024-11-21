В Раде рассказали, что грозит нарушителям запрета русского языка в школах и что об этом думают нардепы

"Я вижу по настроениям в комитете, большинство за позитивную мотивацию"

Законопроекта относительно украинского языка, который может обязать учащихся и учителей говорить на украинском в течение всего дня и в любом месте, будет не просто идти и вызовет много дискуссий у нардепов. Однако вопросы, что он поднимает, уже давно урегулированы в украинском законодательстве.

Об этом в интервью "Українським новинам" заявил глава образовательного комитета ВРУ Сергей Бабак. Он объяснил, что сейчас в законодательстве прописано, что языком образовательного процесса является государственный. Образовательный процесс – это все, что происходит на территории учебного заведения и вне учебного заведения, если оно касается непосредственного обучения учащихся. Есть участники образовательного процесса – это учителя, учащиеся, родители.

"Можно довести до абсолюта или абсурда любую норму, но мне кажется, что это уже урегулировано. Я считаю, что этот законопроект будет непросто идти, потому что будут разные мнения на этот счет у депутатов. Я уверен, что они будут полярны и будет вокруг него дискуссия. К чему она придет – будем смотреть", — говорит он.

При этом Бабак отметил, что всегда есть дискуссия вокруг терминов. По его словам, в Украине есть определение образовательного процесса в законодательстве, но когда автор хочет дать определение образовательной среды, то оно может расширить другие термины в несвойственном для них ключе. Например, распространять ли образовательный процесс на перерывы между занятиями.

Частное общения учащихся, например, между собой, не в отношении обучения, как отметил глава Комитета, вызывает вопросы.

"Здесь вопрос – в учебном заведении, на территории учебного заведения? На территории учебного заведения происходит образовательный процесс. Перерыв – не его часть, формально. Но с новыми дефинициями все может измениться. И сразу же появится вопрос по школам национальных меньшинств. Самый главный вопрос, который меня беспокоит, а что будет, если нет?"б — отметил Бабак.

Также у Бабака вызывает вопросы тема санкций за нарушения. Они законопроектом не предусмотрены.

"А что будет в случае нарушения? Языковой омбудсмен придет, штраф выпишут, что будет? Или мы повесим на учителей эту дополнительную функцию контролировать общение детей на перерывах или на директора, кто будет за это отвечать? Как отвечать? Какой смысл вводить норму, за которую непонятно, что будет, если ее не выполнять? Я не люблю нормы в законодательстве, которые мертворождены. Я понимаю, что это может быть политическая позиция, но против таких норм. Механизм, заложенный в законодательстве, обязан работать. Или его не нужно закладывать", — сказал он.

В самом Комитете, по словам Бабака, по-разному отреагировали на законопроект.

"Мы все понимаем важность украинского языка. Мы все понимаем необходимость ее популяризации, но то, что я вижу по настроениям в комитете, большинство за позитивную мотивацию. Замотивируйте разговаривать на украинском. Это действительно сложный процесс. Нельзя взять много миллионов людей и сказать, вот сейчас вы не будете говорить на этом языке, будете говорить на другом языке. Это прекрасное намерение, но нужные механизмы для его имплементации.

Мне кажется, что если вокруг детей будет правильный, красивый, современный украинский язык, они будут хотеть общаться на украинском языке. И опять же, самый главный вопрос – это вопрос к родителям. Очень во многом вопрос к родителям. Если дома будут родители разговаривать с ребенком на другом языке, то не следует ожидать, что он будет в школе говорить исключительно на украинском. Полдня в школе, полдня дома. Если она дома смотрит фильмы, читает книги или общается с родителями на другом языке, то что ждать от ребенка?", — сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что Минобразования поддержало запрет русского на перерывах в школах.