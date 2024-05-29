Послушали Круга и поплатились: в Одессе снова пели русские песни, как отреагировали в сети (видео)

Согласно закону публичная демонстрация песен российских исполнителей — запрещена

В Одессе на улице Дерибасовской заведение караоке транслировало песни российских исполнителей. Речь идет о песнях Михаила Круга.

Об этом сообщил на своей странице в Телеграмме известный общественный активист из Одессы Демьян Ганул. Он опубликовал видео, где слышна песня "Владимирский централ".

Ганул пообщался с владельцем заведения и предупредил о рисках, если тенденция с российскими хитами продолжится.

"Он вроде бы меня услышал, обещал, что такое больше не повторится", — говорится в сообщении.

По его словам, владелец сбросил видео извинения от девушки-администратора, включившей российскую песню. В видео девушка извинилась и также сказала, что такого больше не будет.

В комментариях не поверили в прощение девушки. "Телеграф" собрал несколько мнений людей.

Обратите внимание! Верховная Рада 19 июня 2022 года приняла Закон ( проект № 7273-д ), которым запретила российскую музыку в украинских медиа и общественном пространстве, а также Закон ( проект № 7459 ), которым запрещен импорт и распространение книг и другой издательской продукции из России, временно оккупированных ею территорий и из Беларуси. Полностью и бессрочно под запретом будет публичное исполнение и показ фонограмм и музыкальных клипов, исполненных и/или произведенных певцом (певицей), который является или был в любой период после 1991 года гражданином России, за исключением бывших граждан России, которые являются или на момент смерти были гражданами Украины и не имели (не имели к моменту смерти) гражданства России.

Напомним, ранее Телеграф писал, что в Киеве произошла конфликтная ситуация между пассажиром и водителем такси Bolt. По словам пассажира, работник такси вел себя не в соответствии с украинским законодательством.