Тотальный запрет русского языка в школах: в Раду вносят новый законопроект

Больше никаких "прозвенел звонок — можно на любом языке"

Новый законопроект относительно украинского языка, регистрацию которого начали в Верховной Раде, может обязать учащихся и учителей говорить на украинском в течение всего дня и в любом месте. То есть, даже во время перерывов дети должны будут общаться на родном языке.

Об этом сообщила народный депутат Наталья Пипа. По ее словам, к такому решению побудил опрос, который показал, что только 41% учеников и учителей говорят на государственном языке вне уроков, и многочисленные жалобы родителей.

Законопроект в определенной степени дополняет закон "Об образовании", добавляя к нему понятие "украиноязычная среда". Это в свою очередь обязывает учредителей, руководителей и работников учебных заведений создавать и поддерживать украиноязычную среду.

То есть все участники учебного процесса, от охранника до учеников, должны где угодно на территории школы общаться исключительно на украинском. Это касается и перерывов, и столовых, кружков и т.п. К тому же на учителей и администрацию школы будут наложены определенные обязанности, ведь они будут контролировать этот процесс и призвать учеников к общению на украинском языке.

Заметим, что это будет действовать только при условии принятия и вступления в силу законопроекта. Однако пока он находится только на стадии регистрации.

Пипа отмечает, что эти изменения также обусловлены давлением на украиноязычных детей, конфликтами на почве языка и булингом, связанным с этим. К тому же депутат уверена, что это положительно повлияет на украинизацию нации и улучшение результатов ВНО/НМТ.

"Очень важно, чтобы использование украинского языка не заканчивалось 45 минутами урока. Мы должны избавиться от этого условного правила в головах педагогов, учеников и родителей "раздался звонок — можно на любом языке" (и мы понимаем, что этот любой — почему-то русский). Должно быть сформировано новое правило — "общественные и публичные места — на государственном языке"", — добавляет Пипа.

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