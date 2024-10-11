У россиян "подгорело" из-за идеи запретить русский язык на перерывах

Комментарии буквально пропитаны имперскими замашками и шовинизмом

Новость о том, что в Украине хотят запретить русский язык на переменах в школе, опубликовали российские СМИ. В комментариях набежала куча россиян, которые, что не удивительно, начали унижать украинский язык и всячески угрожать украинцам.

Так, сообщение об инициативе нардепки Натальи Пипы было опубликовано на канале RT в Telegram. Также там сообщили, что идею поддержали в Министерстве образования.

"Телеграф" заскринил комментарии россиян под этим сообщением. Абсолютное большинство из них объективно далеки от адекватности и буквально пропитаны имперскими замашками и шовинизмом. Убедитесь сами.

Как видим, для подписчиков паблика RT не существует ни украинского языка, ни украинцев как нации. Абсолютное большинство комментариев обесценивает само понятие Украины и украинской культуры, что, будем откровенны, никак не удивляет.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как Россия превращала украинский язык в "колхозный". Более 300 лет украинский народ боролся за право разговаривать на своем родном языке.