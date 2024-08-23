В Раде объяснили, почему даже связанные с Россией общины УПЦ могут остаться в Украине

Народные избранники объяснили, почему закон о запрете Русской церкви никак не отразится на ее деятельности

Несмотря на то, что в Украине приняли закон о запрете Русской церкви, УПЦ все равно сможет продолжать свою деятельность в нашей стране. Это и есть свобода вероисповедания, даже если суд докажет связь УПЦ с Россией.

Об этом "Телеграфу" в интервью "Будут ли молиться в квартирах и гаражах? Что ждет УПЦ МП после запрета Русской церкви" рассказали два нардепа от "Слуги народа": председатель комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев и заместитель председателя комитета Евгения Кравчук.

В случае, если суды примут решения против УПЦ и лишат церковь регистрации, то она все равно сможет проводить богослужения.

"У нас и сейчас можно существовать и совершать богослужения без регистрации", — говорит Евгений Кравчук.

Никита Потураев добавил, что плюс от государственной регистрации религиозной организации — это получение социальных льгот.

"Понятно, что они могут работать и без регистрации, но без регистрации им самим не нужно. Смысл регистрировать религиозную организацию в том, что ты сразу попадаешь в пул льготников", — отметил нардеп.

Более того, в Украине на законодательном уровне не предусмотрены никакие санкции на тот случай, если храмы УПЦ будет продолжать свою деятельность без регистрации.

"Это как раз и есть свобода вероисповедания и совести", — сказал Евгений Кравчук.

"У нас не ограничена свобода совести никак и не может быть ограничена", — подчеркнул Никита Потураев.

Также "Телеграф" рассказывал о том, как в УПЦ отреагировали на закон о запрете. В религиозной организации отрицают связи с Россией и заявляют, что намерены и дальше продолжать работу в Украине.