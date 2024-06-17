"Ты вообще соображаешь, что ты делаешь?": в Одессе разразился языковой скандал со стримером Twitch (видео)

Парень запрещает писать в чатах стрима на русском языке

В Одессе произошел очередной языковой скандал, попавший в эфир на Twitch. Женщину разозлил украинский язык одесского стримера, который общался со зрителями вживую, пока стоял на остановке общественного транспорта, и она набросилась на него с бранью.

Отмечается, что произошел инцидент в воскресенье вечером 16 июня. Видео ссоры распространяется по сети.

"А ты откуда вообще приехал, что ты здесь на всю улицу на своем украинской херню какую-то рассказываешь? А ты из Одессы? Ты вообще соображаешь, что ты делаешь?" — говорит женщина, разъяренная государственным языком.

Женщина, которой не понравилась украинская

Женщина, которой не понравилась украинская

К парню подошел другой юноша и, в противоположность бранным заявлениям женщины, сделал комплимент украинскому языку стримера.

"Спасибо, вот это нормальный человек", — сказал в ответ стример.

Заметим, что, по данным открытых источников, у стриммера в чате запрещено писать на русском языке. Разрешено только на украинском и английском.

А волонтер и блогер Демьян Ганул задается вопросом о том, где гарантия, что эта женщина, так враждебно настроенная против украинского языка, не наводит ракеты на Одессу.

Ранее "Телеграф" писал, что организатор бизнес-ивента, на котором выгнали девушку за украинский язык, Виталий Ступаенко извинился за инцидент. Он сказал, что несет полную ответственность за произошедшее.