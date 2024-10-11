Минобразования поддержало запрет русского на перерывах в школах: детали

Инициатива требует доработки

Запрет общения на русском языке на перерывах и вне уроков в школах поддержало Министерство образования и науки. Украинцы в сети не одобрили эту новость.

Об этом заявил глава министерства Оксен Лесной во время вопросов к правительству. По его словам, депутатскую инициативу поддержали "с некоторыми замечаниями".

Лесной подчеркнул, что такие решения должны предусмотреть возможность равноценного развития языков национальных сообществ Европейского Союза. Поэтому защита украинского языка не должна противоречить этому.

"Это, безусловно, ни в коем случае не распространяется на язык страны-агрессора. Мы понимаем, что язык используется как оружие, как предпосылка для агрессии", – сказал он.

В то же время в сети украинцы возмущены этим решением. Большинство считают такие методы дикостью и нарушением Конституции. Однако есть и те, кто не может понять, как школа будет контролировать исполнение этого закона, когда его примут.

К тому же некоторые шутят, что теперь в дневниках школьников увеличится количество двоек и замечаний.

Однако были и те, украинцы, которые поддержали такую инициативу, ведь "языку агрессора нет места в Украине".

Напомним, что с инициативой о запрете общения на русском в школах выступила нардепка Наталья Пипа. Тогда она опиралась на жалобы родителей и проукраинское мнение.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Минобразования сделали тревожное заявление о выезде старшеклассников за границу.