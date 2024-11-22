Ніякий не орєшнік: як правильно називати цей кущ українською

Цей кущ росте в Україні щонайменше з трипільських часів

Багато хто звик використовувати російськомовне слово "орєшнік", говорячи про кущ, що дає смачні лісові горіхи. Натомість українська мова має власні, питомі назви для цієї рослини — ліщина, горішина або горішник.

Особливо важливо позбуватися суржику та невластивих українській мові слів у повсякденному спілкуванні. Тому "Телеграф" вирішив розповісти, як правильно перекласти це слово.

Орєшнік, ліщина чи горішник: як правильно

Українською мовою правильно називати російський "орєшнік" ліщиною. Є ще інший відповідник — горішник. Згідно з Тлумачним словником української мови, це саме, що ліщина. "Широколистий горішник і собі до компанії окутав полянку під дубом", — писав І.Коцюб

Ліщина — це листопадний кущ, що може сягати висоти 5-7 метрів. У природі росте в підліску листяних та мішаних лісів. Має серцеподібне листя та характерні плоди — лісові горіхи, зібрані в пучки по 2-4 штуки.

Цікаво, що ліщина — одна з найдавніших культурних рослин в Україні. Археологічні знахідки свідчать про використання лісових горіхів ще з часів трипільської культури. У народній медицині застосовували листя та кору ліщини для лікування варикозу та запальних захворювань.

З деревини ліщини виготовляли найрізноманітніші побутові речі — від кошиків до тинів. А в народних віруваннях гілка ліщини вважалася оберегом від блискавки.

Варто зауважити, що слово "Орєшнік" використовується лише як транскрипція назви російської міжконтинентальної ракети, якою 21 листопада, за словами Путіна, РФ завдала удару по Дніпру. У цьому випадку назву не перекладають українською мовою.

Використання правильних українських назв рослин збагачує мовлення та сприяє збереженню автентичності української мови. Тож варто надавати перевагу словам "ліщина", "горішина" чи "горішник" замість російськомовного відповідника.

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