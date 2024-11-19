"Умничка" – это калька: как правильно хвалить умных на украинском

Какими украинскими словами можно его заменить, чтобы обогатить свою речь.

Во времена активной борьбы за чистоту украинского языка особенно важно обращать внимание на слова, которые мы используем каждый день. Часто, выражая восхищение умственными способностями человека, мы употребляем русскоязычное слово, даже несмотря на это.

В повседневном общении мы часто используем слово "умничка", не задумываясь о его украинских соответствиях. Однако у нашего языка богатый выбор слов для выражения одобрения и восхищения умственными способностями человека.

Правильные украинские варианты

Вместо привычного "умнічка" можно использовать следующие благозвучные украинские слова:

розумник / розумничка,

молодець / молодчина,

мудра голова.

Характеристики сообразительного человека

Если вы хотите подчеркнуть умственные способности человека, следует обратить внимание на следующие украинские прилагательные:

кмітливий,

тямущий,

вправний,

здогадливий.

Важно помнить, что часто употребляемое слово "толковий" является суржиком. Это калька с русского языка, которой следует избегать в украинской речи.

Украинский язык очень богат синонимами и образными высказываниями. Используя правильные украинские соответствия, мы не только обогащаем свою речь, но способствуем сохранению чистоты украинского языка.

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