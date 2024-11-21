Путин назвал оружие, которым Россия ударила по Днепру

Путин подтвердил, что Россия целенаправленно била по Днепру

Российский президент Владимир Путин назвал оружие, которым его армия нанесла массированный удар по Днепру 21 ноября.

Об этом он заявил в своем обращении к россиянам. По словам Путина, была применена новейшая ракета средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом исполнении.

Применение этой ракеты стало "ответом" на якобы планы США о производстве и размещении ракет малой и средней дальности, заявил Путин.

Также в своем обращении Путин добавил, что Россия оставляет за собой право использовать свое оружие против стран, которые позволяют "использовать свои ресурсы для атак на российские объекты". Он добавил, что на сегодняшний день ракету "Орешник" не может перехватить ни одна система ПВО западных стран, а сама ракета якобы способна атаковать цели со скоростью 2-3 км в секунду.

В то же время Путин обратился и к гражданам Украины. Он заявил, что Россия якобы будет "заранее предлагать мирным жителям Украины и других государств покинуть опасную зону во время применения данных ракет".

"Будем делать это по гуманитарным соображения, открыто и публично", — заявил Путин.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Днепре после российской атаки нашли обломки межконтинентальной ракеты, но на Западе подвергли сомнению этот факт.