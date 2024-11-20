Хватит говорить "Яка година?": как правильно уточнить время в украинском языке

Есть только один правильный вариант

Нередко можно услышать, как в украинском языке спрашивают "Яка година?". Однако так говорить совершенно неправильно.

Еще одним вариантом этого вопроса можно считать "скільки годин/у скільки годин?". Но и так спросить о времени нельзя. Единственный правильный вариант -"котра година/о котрій годині?".

Еще одна ошибка, которая случается часто, – неправильное ударение. Многие говорят "кОтра". Но в єтом слове нужно ставить ударение на втором слоге "котрА". Об этом напомнили в учебном центре "Моя мова".

Стоит добавить, что спросить "яка година?" также можно, однако не в контексте времени, а характеристики, описания периода. К примеру: "лиха година".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно сказать на украинском языке, если человек чихает. Привычно многие отвечают на это фразой "Буль здоров". Однако этот вариант не является верным. К слову, традиция желать здоровья чихнувшему человеку была еще во времена античности. В европейской традиции такое пожелание связывали с чумой и потому желали человеку здоровья.