"Їхати на автобусі" или "автобусом": как правильно говорить по-украински

Каждый день миллионы украинцев говорят о путешествиях, но задумываются ли они над правильностью каждого слова?

Представьте ситуацию: вы собираетесь рассказать о своем путешествии, и вдруг – сомневаетесь. Какая конструкция правильна – їхати на автобусі или їхати автобусом?

Оказывается, за этими простыми словами кроется целая лингвистическая загадка. "Телеграф" раскроет языковую интригу, которая беспокоит многих.

Вердикт языковедов

Эксперты единодушны: приоритет принадлежит форме "їхати автобусом".

Украинский язык — один из немногих, где творительный падеж настолько выразителен. Даже известные писатели всегда придерживались классической формы. В этом случае он точно передает идею передвижения, подчеркивая само средство движения.

Когда можно иначе

Конструкция "їхати на автобусі" тоже имеет право на жизнь. Но она скорее подчеркивает ваше пребывание внутри транспорта, чем процесс передвижения.

Итак, в следующий раз, когда вы планируете рассказать о путешествии, делайте это с легкостью и уверенностью настоящего знатока украинского. Теперь вы знаете, что правильно говорить "їхати автобусом".

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