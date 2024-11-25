Їхати автобусом чи на автобусі: як правильно говорити українською

Щодня мільйони українців говорять про подорожі, але чи замислюються вони над правильністю кожного слова?

Уявіть ситуацію: ви збираєтеся розповісти про свою подорож, і раптом – сумніваєтеся. Яка конструкція правильна – їхати на автобусі чи їхати автобусом?

Виявляється, за цими простими словами криється ціла лінгвістична загадка. "Телеграф" розкриє мовну інтригу, яка турбує багатьох.

Вердикт мовознавців

Експерти одностайні: пріоритет належить формі "їхати автобусом". Це не просто примха граматики, а глибока логіка української мови.

Українська мова — одна з небагатьох, де орудний відмінок настільки виразний. Навіть відомі письменники завжди дотримувалися класичної форми. У цьому випадку він точно передає ідею пересування, підкреслюючи сам засіб руху.

Коли можна інакше

Конструкція "їхати на автобусі" також має право на життя. Але вона скоріше підкреслює ваше перебування всередині транспорту, ніж сам процес пересування.

Отже, наступного разу, коли ви плануєте розповісти про подорож, робіть це з легкістю та впевненістю справжнього знавця української. Тепер ви знаєте, що правильно говорити "їхати автобусом".

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно називати українською дітей сина або дочки. Чимало українців досі зловживають русизмами і тут.