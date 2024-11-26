Рюмка с секретом: историк рассказал, как в свое время пил вино Пантелеймон Кулиш

В каждой детали культуры кроется своя уникальная история.

В глубинах украинской культуры есть немало уникальных обычаев, о которых сегодня мало кто помнит. Один из них – особая отметка на рюмке, известная как "Марусин поясок".

Она в свое время являлась важной частью питьевой этики. Историк Вадим Назаренко рассказал, что даже известный украинский писатель пил только из специальной рюмки с такой отметкой. "Телеграф" узнал, о чем речь.

Что такое "Марусин поясок"?

Издавна у украинцев существовала традиция наносить на рюмку горизонтальную полоску, разделявшую ее на две неравные части. Эта метка имела не только декоративное, но и практическое значение. Ее называли "Марусин поясок" — название, овеянное народным воображением и символизмом.

Свидетельства очевидцев

Интересные детали об этой традиции оставил известный украинский литератор Михаил Скугар-Скварский в воспоминаниях о Пантелеймоне Кулише. Описывая быт величайшего писателя, автор отмечал уникальную привычку Кулиша употреблять вино.

Даже в почтенном возрасте 80 лет Пантелеймон Кулиш придерживался особой культуры питья. Он наливал вино только наполовину рюмки — "по Марусин поясок". При этом использовал старинную рюмку с голубым "поясом", что придавало особый шарм этой традиции.

Символизм и назначение

Хотя точное происхождение названия "Марусин поясок" остается предметом предположений, сама традиция имела глубокий практический смысл. Полоска на рюмке могла служить своего рода ориентиром для меры, помогать контролировать количество выпитого.

Марусин поясок — это не просто полоска на рюмке, а целое повествование об изяществе, мере и традиции украинского народа. Традиция, которая передавалась из поколения в поколение, сегодня является ценным свидетельством нашего богатого культурного наследия.

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