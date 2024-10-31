Не в стекле дело. Историк рассказал, почему украинские селяне не делали больших окон в домах

Почему наши предки делали маленькие окна в домах?

Среди многочисленных исторических мифов, которые можно услышать во время экскурсий по старинным городам Украины, особое место занимают рассказы об оконном стекле. Экскурсоводы часто рассказывают о его недоступности для простых крестьян или о мифических "налогах на окна".

Однако исторические источники свидетельствуют о другом. Историк, сотрудник Национального музея народной архитектуры и быта Украины Вадим Назаренко рассказал некоторые интересные факты.

Реальная стоимость стекла в XVIII веке

По историческим данным, в XVIII веке одно оконный окон стоило всего 3 копейки. Для обустройства одного окна нужно было 4-6 оконных стекол, что в сумме составляло 12-18 копеек. Чтобы понять истинную стоимость стекла того времени, следует сравнить ее с другими товарами и услугами:

дневная плата косаря составляла 11 копеек,

кварта вина (около литра) стоила 12 копеек,

индюк стоил 20 копеек.

Эти цифры убедительно свидетельствуют о том, что стекло было вполне доступным товаром для украинцев уже 300 лет назад. То есть история украинского быта часто обрастает мифами.

Производство стекла в Украине

О развитом производстве стекла на украинских землях свидетельствует большое количество населенных пунктов под названием "Гута". Особенно много таких деревень на севере страны. Гутами называли стеклодельные мастерские, которые снабжали население стеклом и стеклянными изделиями.

Почему окна были маленькими?

Если стекло было доступно, то почему в старых домах мы видим небольшие окна? Основной причиной была не стоимость стекла, а практические соображения:

Экономия тепла: окна и двери были основными местами теплопотерь в доме. Меньшие окна помогали лучше сохранять тепло зимой и экономить на отоплении. Практическая целесообразность: крестьяне не видели особой потребности в больших окнах, поскольку большую часть времени проводили на улице или по хозяйству.

Итак, маленькие окна в старых украинских домах – это результат практического подхода к строительству и рациональному использованию ресурсов. Но не следствие дороговизны или недоступности стекла.

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