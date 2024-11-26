Кофе нужно "варити" или "заварювати": как правильно говорить на украинском

Миллионы украинцев ежедневно сталкиваются с этой языковой дилеммой

Украинцы – настоящие гурманы кофе. Мы не просто пьем этот напиток, мы его обожаем, экспериментируем и превращаем приготовление в настоящий ритуал.

Но даже среди самых ярых кофеманов идут споры о правильности речевых конструкций. "Телеграф" выяснил, как правильно говорить о процессе приготовления ароматного напитка.

Экспертное мнение: что говорит известный языковед

Александр Авраменко расставляет точки над "i" в этой языковой загадке. Оказывается, оба варианта имеют право на существование, но с небольшими смысловыми нюансами.

"Кофе и "варять", и "заварюють". Выбор слова зависит от технологии приготовления напитка", – объясняет эксперт.

Практическое руководство: чтои когда говорить

"Варити" кофе: когда вы используете турку или джезву, ставите на огонь и ждете, пока поднимется аппетитная пенка. "Заварювати" кофе: когда заливаете кофе крутым кипятком и даете настояться, например, во френч-прессе или заварном чайнике.

Итак, кофе можно и варить, и заваривать. Не бойтесь экспериментировать с языком так же смело, как и с приготовлением кофе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно называть кофейные напитки. Но раскрыл секреты правильного произношения и написание самых популярных кофейных терминов.