Чарка з секретом: історик розповів, як свого часу пив вино Пантелеймон Куліш

У кожній деталі культури криється своя унікальна історія.

У глибинах української культури є чимало унікальних звичаїв, про які сьогодні мало хто пам'ятає. Один з них — особлива позначка на чарці, відома як "Марусин поясок".

Вона свого часу була важливою частиною питної етики. Історик Вадим Назаренко розповів, що навіть відомий український письменник пив лише зі спеціальної чарки з такою позначкою. "Телеграф" дізнався, про що йдеться.

Що таке "Марусин поясок"?

Здавна в українців існувала традиція наносити на чарку горизонтальну смужку, яка розділяла її на дві нерівні частини. Ця позначка мала не лише декоративне, а й практичне значення. Її називали "Марусин поясок" — назва, що овіяна народною уявою та символізмом.

Свідчення очевидців

Цікаві деталі про цю традицію залишив відомий український літератор Михайло Скугар-Скварський у спогадах про Пантелеймона Куліша. Описуючи побут видатного письменника, автор зазначав унікальну звичку Куліша вживати вино.

Навіть у поважному віці 80 років Пантелеймон Куліш дотримувався особливої культури пиття. Він наливав вино лише наполовину чарки — "по Марусин поясочок". При цьому використовував старовинну чарку з блакитним "поясом", що додавало особливого шарму цій традиції.

Символізм та призначення

Хоча точне походження назви "Марусин поясок" залишається предметом припущень, сама традиція мала глибокий практичний сенс. Смужка на чарці могла слугувати свого роду орієнтиром для міри, допомагати контролювати кількість випитого.

Марусин поясок" — це не просто смужка на чарці, а ціла розповідь про витонченість, міру та традицію українського народу.Традиція, яка передавалася з покоління в покоління, сьогодні є цінним свідченням нашої багатої культурної спадщини.

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