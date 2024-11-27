ЮАР может дать России под дых: африканцы помогут Украине в важнейшем вопросе
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ЮАР негативно воспринимает действия России по уничтожению национальной идентичности украинских детей
Новый участник сверхтяжелого процесса возвращения из России украинских детей, депортированных или насильственно вывезенных, – Южно-Африканская республика (ЮАР) – будет играть в нем свою роль. Это, скорее всего, будет работа над унификацией логистических и юридических вопросов. При этом украинской стороне для получения действенной помощи от страны с дальнего континента нужно преодолевать определенные предубеждения и делать акцент не на цифрах, а на реальных историях маленьких украинцев и усилиях России по искоренению их национальной идентичности.
О тонкостях адвокационной кампании в ЮАР "Телеграфу" рассказала юрист-экспертка Регионального центра прав человека (RCHR), доктор философии в области права Екатерина Рашевская.
Фильтрация – как тормоз для возвращения детей
В конце октября во время конференции по гуманитарному измерению Формулы мира, проходившей в канадском Монреале, стало известно, что к возвращению украинских детей, депортированных в Россию, присоединится и Южно-Африканская республика (ЮАР). А на прошлой неделе украинская делегация из представителей гражданского общества посетила эту страну, чтобы продолжить разговор о реальных шагах по данному вопросу. Это происходило на экспертной панели в рамках South African Action Day, организованной в рамках инициативы президента Украины Владимира Зеленского Bring Kids Back UA и 12-й Глобальной Ассамблеи World Movement for Democracy.
- Фактически ЮАР как государство-посредник в возвращении украинских детей присоединится к Катару и Ватикану, – пояснила Екатерина Рашевская. – Но здесь действительно нужно понимать, что нельзя требовать от ЮАР просто стать, например, вторым Катаром (при посредничестве этой арабской страны уже удавалось возвращать из России украинских детей — Авт. ), потому что этого и не нужно. Ведь проблема с масштабом возвращения детей не в том, что Катар не справляется с передачей списков, или у него не хватает денег на логистику. Нет. Проблема в том, что Российская Федерация продолжает манипулировать уязвимостью родителей, пробелами в международном праве, злоупотреблять пребыванием детей под собственным контролем. И именно эту проблему следует попытаться решить благодаря желанию оказывать услуги посредничества, высказанного ЮАР.
Также необходимо понимать, что и геополитически ЮАР и Катар — разные игроки, потому что Южно-Африканская республика претендует на региональное и даже на глобальное лидерство. Это заметно как по роли в Африканском Союзе, так и стремлениям внутри БРИКС – объединения, которое, к сожалению, нельзя нивелировать, ведь оно расширяется и все больше стран хотят присутствовать в нем. Кроме того, ЮАР претендует на место постоянного члена Совета безопасности ООН и поэтому для них важно продемонстрировать свои усилия по возвращению украинских детей, доказывая: они могут решать и такие глобальные проблемы. Более того, четвертый пункт украинской формулы мира, включающий и возвращение детей, совпадает с одним из пунктов Африканской мирной инициативы, которая была презентована год назад во время визита миссии государств с континента в Киев. То есть в ЮАР понимают, что пока под контролем России остаются наши дети, говорить об устойчивом и справедливом мире нельзя.
При этом эксперт подчеркнула, что в идеальном случае ЮАР могла бы способствовать получению от России полных данных о детях, которые были принудительно вывезены на ее территорию, депортированы и разыскивают своих родственников. Также как вариант помощи – договоренность об унификации процесса возвращения, а именно логистики, перечня документов, которые для этого нужны, и сроков рассмотрения каждого отдельного кейса.
- Также может быть договорено с РФ, чтобы детей могли забирать не только родители или их законные представители, но и определенное лицо по доверенности, которое сопровождает группы детей в Украину, где они будут переданы родным, — говорит Екатерина. – Ведь порой эта необходимость ехать в Россию или временно оккупированные регионы, связанная с допросами ФСБ и рисками для жизни, тормозит процесс возвращения. Это происходит в случае приемных семей, у которых уже есть других дети на попечении, или когда речь идет о детях, лишенных родительской опеки, потому что люди, которые могли бы взять их в семью, не всегда готовы пройти этот путь с фильтрацией и тому подобным. При этом сначала нужно оформить документы согласно украинского законодательства, далее нужен перевод на русский язык, нотариальное заверение. Но это не дает никакой гарантии признания Россией законного представительства.
К тому же были случаи, когда украинские дети, которым уже было навязано российское гражданство, россияне соглашались отдавать под опеку только гражданам РФ. То есть от родственников потребовали получить российский паспорт и пройти процедуру оформления опекунства по российскому законодательству. Если на это согласиться, то шансы вернуться назад в Украину очень и очень ничтожны, потому что российские опекунские службы обратятся в пограничную службу, в ФСБ, и такого ребенка просто не выпустят. Ведь по их законодательству они несут ответственность за детей, и не могут позволить им вернуться в Украину, потому что там война и так далее. То есть, это путь в никуда. В общем, возвращать именно статусных детей (детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки – Авт. ) очень трудно. Здесь также нужны услуги медиации.
Кроме того, поскольку Африка как континент, и Южно-Африканская республика как государство, видели многие преступления против человечности, военных преступлений, зверств, а некоторые страны до сих пор остаются в конфликте, ЮАР имеет опыт в том числе реабилитации и интеграции пострадавших от них детей. В нашем случае он может быть полезен в контексте детей, переживших депортацию и принудительное перемещение. И это также одно из направлений, которое следует развивать в нашем сотрудничестве, – констатирует юрист.
В политическую игру можно играть вдвоем
При налаживании сотрудничества в вопросе возвращения детей, по словам Екатерины Рашевской, следует учитывать ключевые отличия в менталитете, историческом опыте, политических взглядах, которые имеют Украина и ЮАР. При этом акцентировать внимание на том, что вызывает у представителей страны с другого континента отклик и может стимулировать действовать активно.
– Для нас важно, чтобы тема депортированных детей, их перевоспитания россиянами и всех угроз, которые эти процессы несут, оставалась постоянно на повестке дня в ЮАР, – говорит Екатерина. – Ведь в этом Южно-Африканская республика наш партнер №1, их очень триггерят атаки на национальную идентичность, изменение гражданства и т.д. Во времена колониализма местным меняли имена на католические, и они к таким моментам относятся очень болезненно. Я была свидетелем, как на одном из мероприятий назвали одного из участников Джоном, а он ответил, что у него другое имя, при том, что он даже не темнокожий, а африканер (народ в Южной Африке, включающий в себя тех, чьи предки своего времени уехали из Европы и поселились в южных областях Африки — Авт.), то есть он потомок колонизаторов. Мы должны понимать, что ЮАР – это очень поляризованное общество. В стране 12 (!) официальных языков, признанных Конституцией, соответственно, еще больше разных этнических групп плюс африканеры. Все – со своей культурой, традициями, интересами, поэтому они как никто понимают, насколько важно сохранение идентичности.
С другой стороны, у меня было много интервью и время от времени журналисты спрашивали что-то вроде, а что украинцы думают о конфликте в Газе, страданиях там гражданского населения, в частности детей? Мне приходилось объяснять элементарные вещи, что в связи с постоянными атаками, украинцы думают о выживании, или они настолько сильно поражены травмой потери близких и родных в связи с этими атаками, что не имеют просто никакой возможности, сил и времени думать еще об этом конфликте.
Надо смириться, что ЮАР всегда будет на стороне Палестины, так сложилось исторически. Но это не значит, что Украина должна как-то менять свою позицию, которую она уже адаптировала к этому конфликту, чтобы понравиться ЮАР. Но это означает, что можно воспользоваться любимой позицией Южно-Африканской республики разделять гуманитарные вопросы и ответственность. То есть постоянно напоминать: смотрите, Украина направляла гуманитарную помощь Палестине, так что поддержку получили дети Газы. Так же наша страна не прочь передавать и медикаменты, но в сфере ответственности – у нас вот такая позиция. Фактически это сложная политическая игра, но можно сделать все, чтобы играть в нее вдвоем, – говорит эксперт.
Екатерина также отметила, что то количество детей, непосредственно пострадавших в Украине от войны, то есть убитых, раненных, получивших увечья, как и количество депортированных и принудительно вывезенных в Россию детей, не очень убедительно для представителей ЮАР.
- К сожалению, их не впечатляет то, что с начала полномасштабного вторжения были убиты (только по официальным данным — Ред.) почти 600 украинских детей и более 1600 были ранены — говорит эксперт. – Они на это упомянут 10 тысяч погибших в Газе. Так же не впечатляет и 20 тысяч украинских детей, принудительно перемещенных в Россию. Они думают о 1,8 миллионах детей-беженцев из Южного Судана. Поэтому говорить с ЮАР на языке цифр не имеет смысла. Но их цепляют конкретные человеческие истории. Вот здесь – разделили братьев, а здесь – у папы забрали детей, а вот здесь – мама, не смотря на все усилия, не может встретиться с сыном или дочерью. На этом и нужно сыграть, но это должно быть стартовой точкой. То есть не статистика, не какие-то эфемерные вещи, а конкретные дети, шаги, меры, которые могут вернуть их к родителям, в Украину.
Важно обращение ЮАР к России с любой трибуны
В расчете на помощь со стороны ЮАР Екатерина Рашевская также обращает внимание, какие инициативы по развитию международного права уже сделаны страной. Это, в частности, появление механизмов мониторинга шести серьезных нарушений прав ребенка в ходе вооруженных конфликтов, произошедших во времена членства Южно-Африканской Республики в Совете Безопасности ООН. Речь идет об убийствах и увечьях, вербовке, сексуальном насилии, атаках на школы и больницы, препятствиях гуманитарным потребностям и похищениях.
– В отчетах, подготовленных спецпредставителем Генерального секретаря ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов Вирджинии Гамбы, было включено и описание ситуации с украинскими детьми сквозь призму российской вооруженной агрессии, – уточнила экспертка. – И так же Вооруженные Силы РФ фигурируют в т.нз. списка позора, то есть перечне объединений, совершающих серьезные нарушения против детей. Но только за убийства и увечья, а также атаки на школы и больницы. К сожалению, без учета похищений, изнасилований и отказа в гуманитарном доступе, также подтвержденных. Депортация в прошлом году вообще не упоминалась, в 2024 были разделены похищенные и депортированные дети, непонятно по какой логике. Конечно, указанные цифры в отчете значительно занижены, и существуют определенные проблемы с мониторингом, ведь международные организации лишь констатируют рост серьезных нарушений прав детей в мировом масштабе. Но это лучше чем ничего, ведь то, что они фиксируются, тоже важно для будущего привлечения причастных к ответственности.
Екатерина Рашевская также отметила, что этот визит в ЮАР по сравнению с прошлогодним показал – произошли определенные изменения восприятия войны в Украине и ее влияния на ситуацию в мире.
– Если год назад мы только рассказывали им о том, что происходит в Украине и просили выступить более активно, то в этом году мы уже приехали к государству, которое показало свою готовность помогать в возвращении наших граждан, – говорит эксперт. – Примечательно, что они начинают сомневаться в том, что им говорят россияне, при этом все же ощущается нехватка информации. В разговорах меня упрекали, что вот кажется наш президент не хочет мира, вспоминали "Стамбульские договоренности". В ответ объясняла их смысл и спрашивала, если бы речь шла о ЮАР, согласились бы они на такие предложения?! То есть следует понимать, в каких условиях происходит адвокация, при этом отмечу, что за последние годы Украина сделала многое в налаживании отношений со странами Африки. Здесь открыты новые дипломатические миссии в 10 государствах, значительную работу выполняет Посольство Украины в ЮАР во главе с Любовью Абравитовой.
Показателем изменений можно считать и то, что на мероприятии, посвященном возвращению украинских детей, принимали участие эксперты, в частности профессор Элвис Фокала, специализирующийся на сфере защиты прав детей в ЮАР. А модерировала встречу Ясмин Сука – эксперт по международному уголовному праву, правам человека и гуманитарному праву, которая возглавляет несколько комиссий по установлению истины и примирения. В частности, она работала в Судане, на Шри-Ланке, и является такой "звездой" для ЮАР и стран Глобального Юга.
Если резюмировать, что именно нужно от Южно-Африканской республики Украине, то кроме унификации юридических и логистических деталей возвращения украинских детей важно, чтобы они были зафиксированы в виде соглашения между ЮАР и Россией, а также ЮАР и Украиной. Что-то вроде зернового соглашения. Также нужно, чтобы Южно-Африканская республика открыто обратилась к России с любой трибуны (голосом президента Рамафосы, или с резолюцией в национальном парламенте, или на уровне Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в следующем году в сентябре) с четким призывом вернуть украинских детей, принудительно перемещенных или депортированных. Звучит так просто, но это будет такой удар нашему врагу под дых, который уверен, что его пропаганда хорошо работает в ЮАР и регионе в целом.
Следует отдавать себе отчет, что для Африки стремление приобщиться к возвращению украинских детей не связано с тем, что им болит за них сердце. Они на нем хотят "заработать", потому что для них это вопрос глобального лидерства, желание показать, что они способны решать вопросы не только в Газе, но и в Европе между Украиной и Россией. И нам нужно относиться к этому с таким же циничным интересом и делать все для того, чтобы как можно больше украинских детей вернулось, – резюмировала собеседница.
Как сообщал "Телеграф", к возвращению украинских детей привлечены и неправительственные организации, констатирующие, что в депортации Россия активно способствует "перевоспитанию" и милитаризации.