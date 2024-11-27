ЮАР может дать России под дых: африканцы помогут Украине в важнейшем вопросе

ЮАР негативно воспринимает действия России по уничтожению национальной идентичности украинских детей

Новый участник сверхтяжелого процесса возвращения из России украинских детей, депортированных или насильственно вывезенных, – Южно-Африканская республика (ЮАР) – будет играть в нем свою роль. Это, скорее всего, будет работа над унификацией логистических и юридических вопросов. При этом украинской стороне для получения действенной помощи от страны с дальнего континента нужно преодолевать определенные предубеждения и делать акцент не на цифрах, а на реальных историях маленьких украинцев и усилиях России по искоренению их национальной идентичности.

О тонкостях адвокационной кампании в ЮАР "Телеграфу" рассказала юрист-экспертка Регионального центра прав человека (RCHR), доктор философии в области права Екатерина Рашевская.

Фильтрация – как тормоз для возвращения детей

В конце октября во время конференции по гуманитарному измерению Формулы мира, проходившей в канадском Монреале, стало известно, что к возвращению украинских детей, депортированных в Россию, присоединится и Южно-Африканская республика (ЮАР). А на прошлой неделе украинская делегация из представителей гражданского общества посетила эту страну, чтобы продолжить разговор о реальных шагах по данному вопросу. Это происходило на экспертной панели в рамках South African Action Day, организованной в рамках инициативы президента Украины Владимира Зеленского Bring Kids Back UA и 12-й Глобальной Ассамблеи World Movement for Democracy.

- Фактически ЮАР как государство-посредник в возвращении украинских детей присоединится к Катару и Ватикану, – пояснила Екатерина Рашевская. – Но здесь действительно нужно понимать, что нельзя требовать от ЮАР просто стать, например, вторым Катаром (при посредничестве этой арабской страны уже удавалось возвращать из России украинских детей — Авт. ), потому что этого и не нужно. Ведь проблема с масштабом возвращения детей не в том, что Катар не справляется с передачей списков, или у него не хватает денег на логистику. Нет. Проблема в том, что Российская Федерация продолжает манипулировать уязвимостью родителей, пробелами в международном праве, злоупотреблять пребыванием детей под собственным контролем. И именно эту проблему следует попытаться решить благодаря желанию оказывать услуги посредничества, высказанного ЮАР.

Представители гражданского общества из Украины на встречах в ЮАР доносили важность возвращения детей

Также необходимо понимать, что и геополитически ЮАР и Катар — разные игроки, потому что Южно-Африканская республика претендует на региональное и даже на глобальное лидерство. Это заметно как по роли в Африканском Союзе, так и стремлениям внутри БРИКС – объединения, которое, к сожалению, нельзя нивелировать, ведь оно расширяется и все больше стран хотят присутствовать в нем. Кроме того, ЮАР претендует на место постоянного члена Совета безопасности ООН и поэтому для них важно продемонстрировать свои усилия по возвращению украинских детей, доказывая: они могут решать и такие глобальные проблемы. Более того, четвертый пункт украинской формулы мира, включающий и возвращение детей, совпадает с одним из пунктов Африканской мирной инициативы, которая была презентована год назад во время визита миссии государств с континента в Киев. То есть в ЮАР понимают, что пока под контролем России остаются наши дети, говорить об устойчивом и справедливом мире нельзя.

При этом эксперт подчеркнула, что в идеальном случае ЮАР могла бы способствовать получению от России полных данных о детях, которые были принудительно вывезены на ее территорию, депортированы и разыскивают своих родственников. Также как вариант помощи – договоренность об унификации процесса возвращения, а именно логистики, перечня документов, которые для этого нужны, и сроков рассмотрения каждого отдельного кейса.

- Также может быть договорено с РФ, чтобы детей могли забирать не только родители или их законные представители, но и определенное лицо по доверенности, которое сопровождает группы детей в Украину, где они будут переданы родным, — говорит Екатерина. – Ведь порой эта необходимость ехать в Россию или временно оккупированные регионы, связанная с допросами ФСБ и рисками для жизни, тормозит процесс возвращения. Это происходит в случае приемных семей, у которых уже есть других дети на попечении, или когда речь идет о детях, лишенных родительской опеки, потому что люди, которые могли бы взять их в семью, не всегда готовы пройти этот путь с фильтрацией и тому подобным. При этом сначала нужно оформить документы согласно украинского законодательства, далее нужен перевод на русский язык, нотариальное заверение. Но это не дает никакой гарантии признания Россией законного представительства.

Доносить правду о войне и ее последствиях для детей украинцы в ЮАР пытались разными способами

К тому же были случаи, когда украинские дети, которым уже было навязано российское гражданство, россияне соглашались отдавать под опеку только гражданам РФ. То есть от родственников потребовали получить российский паспорт и пройти процедуру оформления опекунства по российскому законодательству. Если на это согласиться, то шансы вернуться назад в Украину очень и очень ничтожны, потому что российские опекунские службы обратятся в пограничную службу, в ФСБ, и такого ребенка просто не выпустят. Ведь по их законодательству они несут ответственность за детей, и не могут позволить им вернуться в Украину, потому что там война и так далее. То есть, это путь в никуда. В общем, возвращать именно статусных детей (детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки – Авт. ) очень трудно. Здесь также нужны услуги медиации.

Кроме того, поскольку Африка как континент, и Южно-Африканская республика как государство, видели многие преступления против человечности, военных преступлений, зверств, а некоторые страны до сих пор остаются в конфликте, ЮАР имеет опыт в том числе реабилитации и интеграции пострадавших от них детей. В нашем случае он может быть полезен в контексте детей, переживших депортацию и принудительное перемещение. И это также одно из направлений, которое следует развивать в нашем сотрудничестве, – констатирует юрист.

В политическую игру можно играть вдвоем

При налаживании сотрудничества в вопросе возвращения детей, по словам Екатерины Рашевской, следует учитывать ключевые отличия в менталитете, историческом опыте, политических взглядах, которые имеют Украина и ЮАР. При этом акцентировать внимание на том, что вызывает у представителей страны с другого континента отклик и может стимулировать действовать активно.

– Для нас важно, чтобы тема депортированных детей, их перевоспитания россиянами и всех угроз, которые эти процессы несут, оставалась постоянно на повестке дня в ЮАР, – говорит Екатерина. – Ведь в этом Южно-Африканская республика наш партнер №1, их очень триггерят атаки на национальную идентичность, изменение гражданства и т.д. Во времена колониализма местным меняли имена на католические, и они к таким моментам относятся очень болезненно. Я была свидетелем, как на одном из мероприятий назвали одного из участников Джоном, а он ответил, что у него другое имя, при том, что он даже не темнокожий, а африканер (народ в Южной Африке, включающий в себя тех, чьи предки своего времени уехали из Европы и поселились в южных областях Африки — Авт.), то есть он потомок колонизаторов. Мы должны понимать, что ЮАР – это очень поляризованное общество. В стране 12 (!) официальных языков, признанных Конституцией, соответственно, еще больше разных этнических групп плюс африканеры. Все – со своей культурой, традициями, интересами, поэтому они как никто понимают, насколько важно сохранение идентичности.

С другой стороны, у меня было много интервью и время от времени журналисты спрашивали что-то вроде, а что украинцы думают о конфликте в Газе, страданиях там гражданского населения, в частности детей? Мне приходилось объяснять элементарные вещи, что в связи с постоянными атаками, украинцы думают о выживании, или они настолько сильно поражены травмой потери близких и родных в связи с этими атаками, что не имеют просто никакой возможности, сил и времени думать еще об этом конфликте.

Надо смириться, что ЮАР всегда будет на стороне Палестины, так сложилось исторически. Но это не значит, что Украина должна как-то менять свою позицию, которую она уже адаптировала к этому конфликту, чтобы понравиться ЮАР. Но это означает, что можно воспользоваться любимой позицией Южно-Африканской республики разделять гуманитарные вопросы и ответственность. То есть постоянно напоминать: смотрите, Украина направляла гуманитарную помощь Палестине, так что поддержку получили дети Газы. Так же наша страна не прочь передавать и медикаменты, но в сфере ответственности – у нас вот такая позиция. Фактически это сложная политическая игра, но можно сделать все, чтобы играть в нее вдвоем, – говорит эксперт.

Екатерина также отметила, что то количество детей, непосредственно пострадавших в Украине от войны, то есть убитых, раненных, получивших увечья, как и количество депортированных и принудительно вывезенных в Россию детей, не очень убедительно для представителей ЮАР.

- К сожалению, их не впечатляет то, что с начала полномасштабного вторжения были убиты (только по официальным данным — Ред.) почти 600 украинских детей и более 1600 были ранены — говорит эксперт. – Они на это упомянут 10 тысяч погибших в Газе. Так же не впечатляет и 20 тысяч украинских детей, принудительно перемещенных в Россию. Они думают о 1,8 миллионах детей-беженцев из Южного Судана. Поэтому говорить с ЮАР на языке цифр не имеет смысла. Но их цепляют конкретные человеческие истории. Вот здесь – разделили братьев, а здесь – у папы забрали детей, а вот здесь – мама, не смотря на все усилия, не может встретиться с сыном или дочерью. На этом и нужно сыграть, но это должно быть стартовой точкой. То есть не статистика, не какие-то эфемерные вещи, а конкретные дети, шаги, меры, которые могут вернуть их к родителям, в Украину.

Важно обращение ЮАР к России с любой трибуны

В расчете на помощь со стороны ЮАР Екатерина Рашевская также обращает внимание, какие инициативы по развитию международного права уже сделаны страной. Это, в частности, появление механизмов мониторинга шести серьезных нарушений прав ребенка в ходе вооруженных конфликтов, произошедших во времена членства Южно-Африканской Республики в Совете Безопасности ООН. Речь идет об убийствах и увечьях, вербовке, сексуальном насилии, атаках на школы и больницы, препятствиях гуманитарным потребностям и похищениях.

– В отчетах, подготовленных спецпредставителем Генерального секретаря ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов Вирджинии Гамбы, было включено и описание ситуации с украинскими детьми сквозь призму российской вооруженной агрессии, – уточнила экспертка. – И так же Вооруженные Силы РФ фигурируют в т.нз. списка позора, то есть перечне объединений, совершающих серьезные нарушения против детей. Но только за убийства и увечья, а также атаки на школы и больницы. К сожалению, без учета похищений, изнасилований и отказа в гуманитарном доступе, также подтвержденных. Депортация в прошлом году вообще не упоминалась, в 2024 были разделены похищенные и депортированные дети, непонятно по какой логике. Конечно, указанные цифры в отчете значительно занижены, и существуют определенные проблемы с мониторингом, ведь международные организации лишь констатируют рост серьезных нарушений прав детей в мировом масштабе. Но это лучше чем ничего, ведь то, что они фиксируются, тоже важно для будущего привлечения причастных к ответственности.

Екатерина Рашевская также отметила, что этот визит в ЮАР по сравнению с прошлогодним показал – произошли определенные изменения восприятия войны в Украине и ее влияния на ситуацию в мире.

– Если год назад мы только рассказывали им о том, что происходит в Украине и просили выступить более активно, то в этом году мы уже приехали к государству, которое показало свою готовность помогать в возвращении наших граждан, – говорит эксперт. – Примечательно, что они начинают сомневаться в том, что им говорят россияне, при этом все же ощущается нехватка информации. В разговорах меня упрекали, что вот кажется наш президент не хочет мира, вспоминали "Стамбульские договоренности". В ответ объясняла их смысл и спрашивала, если бы речь шла о ЮАР, согласились бы они на такие предложения?! То есть следует понимать, в каких условиях происходит адвокация, при этом отмечу, что за последние годы Украина сделала многое в налаживании отношений со странами Африки. Здесь открыты новые дипломатические миссии в 10 государствах, значительную работу выполняет Посольство Украины в ЮАР во главе с Любовью Абравитовой.

Посольство Украины в ЮАР во главе с Любовью Абравитовой, по словам Екатерины Рашевской (на фото слева направо), сделали многое

Показателем изменений можно считать и то, что на мероприятии, посвященном возвращению украинских детей, принимали участие эксперты, в частности профессор Элвис Фокала, специализирующийся на сфере защиты прав детей в ЮАР. А модерировала встречу Ясмин Сука – эксперт по международному уголовному праву, правам человека и гуманитарному праву, которая возглавляет несколько комиссий по установлению истины и примирения. В частности, она работала в Судане, на Шри-Ланке, и является такой "звездой" для ЮАР и стран Глобального Юга.

Если резюмировать, что именно нужно от Южно-Африканской республики Украине, то кроме унификации юридических и логистических деталей возвращения украинских детей важно, чтобы они были зафиксированы в виде соглашения между ЮАР и Россией, а также ЮАР и Украиной. Что-то вроде зернового соглашения. Также нужно, чтобы Южно-Африканская республика открыто обратилась к России с любой трибуны (голосом президента Рамафосы, или с резолюцией в национальном парламенте, или на уровне Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в следующем году в сентябре) с четким призывом вернуть украинских детей, принудительно перемещенных или депортированных. Звучит так просто, но это будет такой удар нашему врагу под дых, который уверен, что его пропаганда хорошо работает в ЮАР и регионе в целом.

Следует отдавать себе отчет, что для Африки стремление приобщиться к возвращению украинских детей не связано с тем, что им болит за них сердце. Они на нем хотят "заработать", потому что для них это вопрос глобального лидерства, желание показать, что они способны решать вопросы не только в Газе, но и в Европе между Украиной и Россией. И нам нужно относиться к этому с таким же циничным интересом и делать все для того, чтобы как можно больше украинских детей вернулось, – резюмировала собеседница.

Как сообщал "Телеграф", к возвращению украинских детей привлечены и неправительственные организации, констатирующие, что в депортации Россия активно способствует "перевоспитанию" и милитаризации.