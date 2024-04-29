Парламент Молдовы рассмотрит резолюцию об осуждении незаконной депортации украинских детей РФ и необходимости их скорейшего возвращения домой — Елена Кондратюк

В Молдове обсудили ряд важных вопросов

В ближайшее время Молдова рассмотрит резолюцию об осуждении незаконной депортации украинских детей Россией и необходимости их скорейшего возвращения домой. Это был один из ключевых вопросов во время официального визита в страну заместителя председателя Верховной Рады Украины Елены Кондратюк.

Об этом сообщается на официальном веб-портале парламента Украины. Отмечается, что Кондратюк лично обратилась к Спикеру Парламента Молдовы с просьбой рассмотреть резолюцию.

"Мы обязательно сделаем это. Подготовим и рассмотрим такую резолюцию в защиту украинских детей", — заверил коллегу Игорь Гросу.

Сообщается также о том, что Кондратюк поблагодарила Молдову за участие в Международной коалиции за возвращение украинских детей и отметила важность и дальше продолжать эту деятельность. Кроме того, вице-спикер, от имени Украины, пригласила Молдову принять участие в Международном саммите мира, который состоится в июне этого года в Швейцарии.

"Безопасность, стабильность и неизменность европейского курса соседней Молдовы чрезвычайно важна для Украины, потому что это также и наша безопасность", — подчеркнула Елена Кондратюк.

Также на встрече обсудили и то, что у Украины и Молдовы есть много общих вызовов и общий путь в ЕС, который пройдут вместе, сотрудничая на всех уровнях, в том числе и в вопросах адаптации законодательства. В частности, Кондратюк отметила, что Украина делает все возможное, чтобы как можно скорее начать непосредственные переговоры о вступлении в ЕС.

Спикер Парламента Молдовы Игорь Гросу, со своей стороны, подчеркнул, что на всех международных встречах просит помочь Украине, потому что это также и помощь Молдове.

Напомним, ранее Телеграф сообщал о том, что по всей России созданы лагеря для перевоспитания маленьких украинцев, а часть детей направляют на усыновление россиянами.