"На возвращение понадобится 55 лет": омбудсмен шокировал цифрами о количестве пленных и депортированных в РФ детей

Детей враг активно использует в своих мерзких целях

По неофициальным данным в плену у россиян находится до 28 тысяч гражданских лиц. РФ за последние два года депортировала с оккупированных территорий Украины более 20 тыс. детей, и если возвращать по одному ребенку в день, то понадобится свыше 55 лет.

Заявление об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сделал на форуме "Украина. Год 2024".

Россия депортирует украинских детей

"Украине понадобится 55 лет, если каждый день страна будет возвращать по одному украинскому ребенку. У нас нет столько времен", ― сказал Лубинец.

Сейчас Украине возвращать детей помогает Катар. Возможно, скоро сотрудничество по вопросу возвращения украинцев домой расширится.

Страна-террористка использует маленьких украинцев в своих целях. Они для России лишь ресурс. Детей записывают во всякие военные организации, обрабатывают их идеологически, чтобы во взрослом возрасте они вступали в российскую армию и воевали против других стран, в том числе и Украины.

"Россияне записывают украинских детей в военные организации, воспитывают солдат и промывают им мозги. В дальнейшем эти дети попадут в российскую армию и будут воевать против Украины или других стран", ― объяснил омбудсмен.

РФ ежедневно нарушает права украинцев. Но до сих пор не все международные организации поддерживают идею создания специального трибунала. Точно также не все готовы назвать происходящее геноцидом.

В плену у РФ до 28 тысяч гражданских

По неофициальным данным, Россия незаконно удерживает в плену около 28 тысяч гражданских. Среди них также есть представители ОБСЕ, и в эту организацию до сих пор входит страна-террористка.

"Три представителя организации ОБСЕ, официальные, были задержаны, двое в Донецкой области, один в Луганской. Несколько лет мы не можем их освободить. И все это время РФ является членом ОБСЕ. Это не показатель того, что у нас кризис международных организаций?", ― высказался Лубинец.

По мнению омбудсмена, стоит создать международную коалицию по вопросу возвращения гражданских заложников. Ранее была создана подобная для возврата депортированных детей.

Одна из стран заявила о готовности способствовать в вопросе возвращения пленных из России. Речь о Катаре.

Отметим, что цифра в 28 тысяч является примерной. Омбудсмен сослался на неофициальные данные. Речь идет только о гражданских пленных, без военнослужащих.

Ранее "Телеграф" сообщал, что около 2500 украинских детей вывезли в Беларусь в "летние лагеря". Однако там им промывали мозги. В этом агрессорам помогала известная международная организация.