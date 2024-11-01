Ряд стран обязался помочь вернуть украинских пленных: кто подписался

В канадском Монреале ряд государств обязался оказывать Украине помощь в возвращении ее граждан из российского плена и депортации. Возвращать пленных и депортированных помогут в рамках содействия реализации Формулы мира президента Владимира Зеленского.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента Украины. Отмечается, что участники согласовали коммюнике, призванное способствовать возвращению пленных и депортированных украинцев.

Кроме того, согласован ряд пунктов для содействия странам в работе по возвращению пленных. Что именно будут делать:

Искать доверенные страны-посредники для участия в переговорах по возвращению военных, гражданских и детей;

Создавать механизмы, позволяющие украинцам в России получать консульские услуги;

Устанавливать данные о пленных и депортированных украинцах;

Устанавливать местонахождение пленных и депортированных украинцев, для чего будет сформирована специальная группа.

"У нас есть соответствующие обязательства. Мы создали сеть – это конкретные страны, которые пообещали, что будут предметно помогать нам в деле возвращения детей", – сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Отмечается, что помогать Украине будут Катар, Ватикан, Южно-Африканская Республика (ЮАР), Литва и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Эти страны взяли на себя ряд конкретных обязательств – посредничество в переговорах (Ватикан, Катар, ЮАР, ОАЭ) и транзит (Катар, Литва).

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал и показывал в каких условиях содержатся российские военнопленные. У них трехразовое питание, выводят на прогулку, дают возможность смотреть телевизор и читать книги.

Также "Телеграф" писал о том, что 13 сентября Украина и Россия провели очередной обмен пленными. Домой вернулись 49 украинцев и украинок. А 19 октября Украина вернула домой 95 украинских военнопленных и заложников Кремля. Среди них – известный правозащитник, "азовцы", защищавшие Мариуполь и "Азовсталь" и осужденные "судами" к тюрьме военнопленные.