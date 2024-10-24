Партнерами БРИКС стали 13 стран: кто в списке и что это может значить

Некоторые страны, которые получили этот статус, вступать в БРИКС пока не собираются

По итогам саммита БРИКС 13 стран получили статус "страны-партнера". Это не полноправное членство, однако шаг на пути к нему.

Об этом сообщают российские СМИ. По их данным, список этих стран выглядит следующим образом: Алжир, Турция, Боливия, Куба, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Вьетнам, Беларусь, Казахстан и Узбекистан.

Что означает статус страны-партнера — пока неизвестно. Однако, если принять во внимание общие принципы международного сотрудничества в рамках подобных БРИКС организаций, то вполне вероятно, что статус страны-партнера может означать, что страна не является полноправным членом этой организации, но будет иметь особые отношения с блоком и сотрудничает в разных сферах.

Хотя организация не предоставляла официального толкования такого вида партнерства. Со слов главы МИД Ирана Аббас Аракчи 24 октября стало известно, что на данный момент "уже разработали необходимые критерии", которым должно соответствовать государство для присвоения ему статуса партнера.

Страна-партнер БРИКС это новая категория участников объединения. Она была создана относительно недавно. Летом глава МИД РФ Сергей Лавров только анонсировал её создание.

Стоит отметить, что к настоящему времени получение статуса страны-партртнера уже прокомментировали в Беларуси. Президент РБ Лукашенко заявил:

"Мы стали партнерами — это обязательная ступень перед вступлением в этот клуб".

Также накануне Казахстан заявлял, что пока не собирается вступать в БРИКС.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский жестко проехался по ООН и саммиту БРИКС.