Россияне в лагерях промывают мозги украинским детям: как и зачем они это делают

На смену российским сельчанам и зекам в ВС РФ могут прийти агрессивные украинские экс-дети, обученные военному делу

Пока маленькие украинцы набираются сил перед новым учебным годом у водоемов или в горах, занимаются спортом, загорают, играют, общаются, их сверстники с оккупированных территорий проходят "курсы молодого бойца". Для этого в РФ созданы специальные лагеря, цель которых "воспитывать новое поколение патриотов и защитников России".

О том, чему учат детей, какие долгосрочные последствия это будет иметь для них и как их преодолеть, "Телеграф" поговорил с юристом Регионального центра прав человека (RCHR) Екатериной Рашевской.

Желание или принуждение установить невозможно

Почти сразу после оккупации части украинских регионов россияне занялись работой с детьми и молодежью. Кроме изменений в учебных программах, создания организаций патриотического направления типа "Юнармии" враг активно использует для перевоспитания отдых в оздоровительных лагерях. В частности, в крымских только за первое лето после начала полномасштабного вторжения побывало более 7 тыс. юных жителей оккупированных частей Донецкой и Луганской, Херсонской и Запорожской областей. В 2023-м уже более 9 тыс., а в этом году цифра должна еще вырасти.

Предлагали детям с ТОТ также поездки и в разные регионы России. Но под "оздоровление" оккупанты фактически маскировали депортацию, потому что не все ребята могли вернуться домой. При этом в обязательной программе, кроме традиционных для таких мест развлечений были исполнение российского гимна, просветительские мероприятия по истории, конечно, в искаженном формате, встречи с участниками т.н. "СВО" — как называют агрессию против Украины россияне и тому подобное.

Дальше – больше и сейчас на территории РФ и захваченных украинских землях действуют летние военно-патриотические курсы "Время юных героев". Их проводят на базе центров "Воин", филиалы которых начали открывать с мая 2023 года. Здесь уже без сантиментов учат подростков и юношей стрелять, управлять беспилотниками, рыть окопы, прыгать с парашютами, оказывать медицинскую помощь и быть, как заявлено на официальном сайте, "патриотами нового поколения, которые любят свою Родину и умеют ее защищать". Среди курсантов и украинские дети, как живущие в семьях, так и потерявшие родителей.

- Известно о десятках украинских детей, которые находятся на отдыхе в лагере "Авангард" в Волгоградской области, подчиненных центру "Воин", — рассказала "Телеграфу" Екатерина Рашевская.— На видео, снятых организаторами и распространенных в Интернете, мы узнали девушку, которая находится в статусе "депортированного и/или принудительно перемещенного лица" на платформе "Дети войны". Она из Херсона и до начала полномасштабного вторжения ей было 15, а вскоре исполнится 17 и она говорит, что специально приехала научиться управлять БПЛА, хвалит инструкторов. То есть прошло чуть менее трех лет с момента оккупации, и мы видим, какое влияние может оказать пропаганда.

Россияне активно используют детей с ВОТ для рекламы милитаризованного отдыха.

В случае с данной девушкой думаю, что эффективность деструктивного российского влияния обеспечило именно то, что она — ребенок, лишенный родительской опеки. Ибо таких детей россияне активно поощряют социальными выплатами, жилищными сертификатами, бесплатным обучением и отдыхом, как и в случае с этим лагерем.

Ребенку не оставили выбора, поставили на этот проторенный путь и поддерживали на нем. В таких заведениях работает целая команда психологов, привлекаемых для того, чтобы целенаправленно вкладывать в голову юным особам нужные нарративы, усиливая и ускоряя процесс их восприятия и усвоения.

— Если большинство украинских детей, оказывающихся на таком "отдыхе", из семей, можно ли установить хотя бы примерно какой процент родителей соглашается на это по принуждению, а кто добровольно отправляет на него детей?

— Если говорить обобщенно, то все отдают по принуждению, потому что с точки зрения Международного уголовного права оно может быть связано с созданием среды страха и несвободы. То есть это такие условия, в которых высказывание свободного мнения невозможно. Соответственно, даже если родители ставят подпись под согласием на пребывание ребенка в лагере, это далеко не свидетельствует о добровольном характере такого согласия.

И второй момент, в Украине родители не имеют права собственности на ребенка. И если они действуют не в его интересах, ненадлежащим образом выполняют свои обязанности или, например, подталкивают к проституции или другой незаконной деятельности, то они лишаются родительских прав.

Управление беспилотниками – только один из видов подготовки молодежи, их также учат пользоваться оружием.

Также этот вопрос следует рассматривать и в случае с этими центрами и лагерями, где фактически готовят новые силы для российской армии. Ведь милитаризованное перевоспитание и политическая индоктринация (процесс систематического навязывания определенных идей или убеждений индивиду с целью контроля или влияния на его мысли и поведение — Авт. ) в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка однозначно не в интересах украинских детей.

При этом пока нет механизма, позволяющего узнавать об обстоятельствах получения согласия от родителей. В 2022 году фиксировали случаи, когда в семьи приходили вооруженные российские солдаты и с угрозами забирали детей на "оздоровление". Или оккупанты действовали через директоров учебных заведений, попечительские советы, которые пугали лишением прав. И у меня есть убедительные сомнения, что эта ситуация не сохранилась и до 2024 года, и все как один едут на перевоспитание по собственной воле.

Занятия с автоматами и построения

- Эта политика милитаризации, являющаяся, кстати, преступлением в соответствии с Женевской конвенцией "О защите гражданского населения во время войны" — не новое явление?

— Сеть лагерей с уклоном на патриотическое военное воспитание, создавали в аннексированном Крыму ориентировочно с 2016 года. И с началом полномасштабного вторжения, когда туда активнее стали везти детей с ВОТ, мы фиксировали проявления милитаризации разве что в формате "разговоров о важном" с приглашением участников т.н. "СВО".

Кое-где детям могли продемонстрировать какое-то оружие, показать как собирать/разбирать автомат. Это было уже плохо и недопустимо. Но, простите, это не было постоянное ношение формы, жизнь в палаточных городках, рытье окопов, обучение саперному и инженерному делу, стрельбы на полигоне — то, что мы сейчас наблюдаем на сменах "Время юных героев" от центра "Воин". То есть, уровень и темпы милитаризации в последнее время однозначно увеличиваются.

В качестве культурной программы детям предлагают визит в учебный центр подготовки бойцов инженерных войск.

Очень пугают слова детей, которых фейковое "Министерство образования и науки Запорожской области" сняло для своих роликов. Восьмиклассница из Мелитополя с радостью на камеру сообщает, что собралась поступать в военное учебное заведение и что ее мама об этом еще не знает. Она говорит о напряженной программе и рассказывает, что когда есть свободная минутка, все просто лежат.

А другой парень из того же города, который перешел в 10-й класс, на вопрос о культурной программе дословно говорит: "У нас сегодня занятия с автоматами начались и обычные занятия". Когда журналистка расспрашивает о досуге, возможно, дискотеках, он отвечает: "Да, дискотеки, выступаем на сцене, на плацу строевая подготовка". То есть там нет ни одной составляющей отдыха, культурных мероприятий, а есть только постоянные тренировки.

Мы, кстати, сравнили программу пребывания в лагерях центра "Воин" с подготовкой рядового российского солдата в армии. Единственное отличие, что дети в выходной день не заняты общественно полезной деятельностью, вроде побелки деревьев или уборки территории части, как это делают действующие военные. А в остальном программа коррелируется с курсом молодого бойца.

Стоит отметить, что среди инструкторов, по меньшей мере, в лагерях на территории т.н. "ДНР" — те, кто были еще детьми в 2014 году, когда там к власти пришли оккупанты. А в 2022 году с началом полномасштабной войны они уже в первых рядах на стороне РФ вели бои в Мариуполе. И теперь они на собственном пример учат детей, и это очень эффективный метод. Мы это видим на примере одного из сюжетов, где девушка говорит об инструкторах, что они просто огонь и профессионалы. А эти "профессионалы" бомбили Мариуполь. Так происходит промывание мозгов.

— Этими сюжетами россияне, по сути, признают, что совершают преступление в отношении украинских детей, для чего они это делают?

— Это рассчитано на внутреннюю аудиторию, чтобы привлечь как можно большее количество детей с новых оккупированных территорий к участию в данных лагерях. То есть нормализовать их и сделать популярными. Они не верят в привлечение к ответственности, потому что до сих пор политическая индоктринация и милитаризация со стороны россиян не была наказана. И она поддерживается на самом высоком уровне.

Уже упомянутый центр "Воин" создан по поручению лично Путина, а еще в Луганске и Чечне действует так называемая Академия дружбы народов "Ахмат", которой руководит Кадыров и куда также привозят на перевоспитание детей с оккупированных территорий.

Кадыровцы также присоединились к милитаризации детей с оккупированных территорий – один лагерь действует в Луганске, второй – в Чечне.

Мы обсуждали этот вопрос с одной экспертом в области международного права по защите прав ребенка. Она отметила, что одна из девушек на видео своими заявлениями о приверженности России демонстрирует неосознанный отказ от Родины, фактически предает ее.

Но когда ребенок поймет, что его обманывали, что это не было его мнение, это будет иметь долгосрочные негативные психологические последствия. И такие деяния со стороны россиян по отношению к украинским детям нужно признать преступлением против человечности. Это уже сейчас требует жестких санкций и уголовных производств.

Мы уже разобрались, что главная цель такого перевоспитания – подготовка детей к будущей службе в армии. Следует понимать, что этот ресурс будет по качеству несравним с теми россиянами, кто сейчас служит в рядах вооруженных сил. (Это в основном люди из глубинки, которые видели оружие только по телевизору и мотивированы только деньгами, или бывшие заключенные, получившие шанс на свободу.)

А им на смену придут агрессивные украинские экс-дети, которые к 18 годам будут обучены военному делу, будут уметь владеть всеми видами оружия. К тому же у них будет в голове нарратив о нацистском государстве, которым руководят наркоманы и клоуны, власть, которая разрушает собственные города и убивает своих людей. Это может быть значимой трагедией украинского народа.

Детей в лагере учат ставить и снимать растяжки, а еще копать окопы и прыгать с парашютом.

— Есть ли что Украине сегодня противопоставить российской пропаганде и как спасать украинских детей?

— Еще год назад на базе представительства президента Украины в АРК была выстроена стратегия т.н. "когнитивной деоккупации". И отдельной ее составляющей является работа с детьми после физического освобождения территорий. То есть, определенные рамки и документы существуют, но их еще нужно имплементировать как на уровне национального законодательства, так и на уровне бюджетном, ресурсном.

Сейчас, когда не такое большое количество детей возвращено из-под контроля РФ (из более чем 19 тыс. депортированных/перемещенных, по данным платформы "Дети войны", возвращено 388, по данным уполномоченного по правам человека в ВР Украины Дмитрия Лубенца — 736 ), усилиями неправительственных организаций в координации с органами власти с ними проводят интеграционные мероприятия. Такие дети получают социологическую и психологическую помощь, специалисты помогают им мягким и ненасильственным способом преодолеть российские нарративы.

Мы точно не должны действовать, как Россия. Например, они запрещали разговаривать на украинском, а мы — запретим на русском, или они учили использовать российские беспилотники, а мы будем тренировать на украинских. Так это не будет работать. Это должны быть стратегии преодоления глубокой ментальной травмы, обусловленной политической индоктринацией.