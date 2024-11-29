"Хайп" или "гайп"? Как на украинском правильно по новому правописанию называть огласку в сети

Поможет простое правило

В украинском языке немало иностранных слов, правописание и произношение которых вызывают вопросы. К примеру, как правильно "хайп" или "гайп".

Ведь "hype", как и "hotel", начинаются на букву "h", однако второе слово правильно произносить из "г" — "готель". "Телеграф" разбирался в этом вопросе.

В новой редакции украинского правописания, утвержденной в 2019 году, рекомендовано передавать звук, который в английском языке пишется буквой "h", как украинское фрикативное [г] — гандбол, горизонт, госпіталь и т.д.

Но в правиле есть и немало исключений, так, если этот звук в оригинале звучит приближенно к украинскому [х], то его следует транслитерировать именно так – хоспис, хокей, хобі.

То есть, согласно этой норме, правильно "хайп", "хейтер" или "хештег" — через букву "х".

Заметим, что hype с английского — шум, огласка в сети.

Это же мнение поддерживает и языковед, преподаватель украинского языка Александр Авраменко.

"Сравните: hotel — готель, hospital — госпіталь и др. Мы же не говорим хотел, хоспіталь ... То есть мы последовательно должны передавать иноязычное [h] украинским [г]", — объясняет он.

Напомним, что в украинском прощаться можно не только словом "бувай", ведь существует куча синонимов, которые могут расширить словарный запас.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в украинском можно говорить "знаходиться".