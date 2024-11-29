"Хайп" чи "гайп"? Як українською правильно за новим правописом називати розголос у мережі

Допоможе просте правило

В українській мові є чимало іноземних слів, правопис та вимова яких викликають питання. До прикладу, як правильно "хайп" чи "гайп".

Адже "hype", як і "hotel", починаються на літеру "h", проте друге слово правильно вимовляти з "г" — "готель". "Телеграф" розбирався у цьому питані.

У новій редакції українського правопису, яка була затверджена у 2019 році, рекомендовано передавати звук, який в англійській мові пишеться літерою "h", як українське фрикативне [г] — гандбол, горизонт, госпіталь тощо.

Але у правилі є і чимало винятків, так, якщо цей звук в оригіналі звучить наближено до українського [х], то його слід транслітерувати саме так – хоспіс, хокей, хобі.

Тобто, згідно з цією нормою, правильно "хайп", "хейтер" чи "хештег" — через літеру "х".

Зауважимо, що hype з англійської — галас, розголос.

Цю ж думку підтримує і мовознавець, викладач української мови Олександр Авраменко.

"Порівняйте: hotel – готель, hospital – госпіталь та ін. Ми ж не кажемо хотель, хоспіталь…Тобто ми послідовно маємо передавати іншомовне [h] українським [г]", – пояснює він.

Нагадаємо, що в українській прощатися можна не тільки словом "бувай", адже існує купа синонімів, які можуть розширити словниковий запас.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли українською можна казати "знаходиться".