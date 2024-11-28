Укр

Только в одном случае: когда по-украински можно говорить "знаходиться"

Автор
Ирина Мазуренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Коллаж "Телеграф" Новость обновлена 28 ноября 2024, 12:14

На 1 слово на русском в украинском языке — не менее трех соответствий

Украинский язык богат и разнообразен, но часто мы бессознательно употребляем слова, искажающие его природу. Сегодня рассмотрим распространенные речевые клише, от которых следует отказаться ради чистоты и правильности речи.

Это слово имеет очень узкую область применения. Его следует использовать исключительно в контексте поиска или неожиданного обнаружения чего-либо. Как говорила покойная Ирина Фарион, "знаходитися можна лише якщо загубився".

Слово знаходитися": когда употреблять правильно. Примеры

  • Загублену флешку швидко знайшли в архіві.
  • Несподівано знайшлося вільне приміщення для нового офісу.
  • У процесі інвентаризації знайшовся давно забутий договір.

Если можете заменить слово на "отыскивается" — значит, вы употребляете его правильно.

Тонкости слова "перебуває"

Это слово подходит для описания временных состояний или абстрактных ситуаций:

  • Після стресової ситуації працівник перебуває, а не знаходиться в напруженому стані.
  • Команда проєкту перебуває в процесі оптимізації робочих процесів.
  • Хімічна речовина перебуває в рідкому агрегатному стані.

Главное правило: слово "перебуває" описывает временную, не постоянную локацию или состояние.

Корректное употребление "розташований"

Это слово используется исключительно для неживых объектов и географических локаций:

  • Офіс компанії розташований у центрі міста
  • Фабрика розташована на лівому березі річки
  • Новий логістичний центр розташований поруч з транспортною розв'язкою

Важливо: ніколи не кажіть "люди розташовані", говоріть "перебувають" або використовуйте інші синоніми.

Ранее "Телеграф" также писал о том, что нужно забыть о "Доброе утро" или "Добрый вечер". Есть особые правила приветствий на украинском.

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