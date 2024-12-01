Вы говорите "спасибі"? Проверьте, есть ли такое слово в украинском языке

Языковед дал важный совет

В украинском языке, чтобы выразить благодарность, многие используют слова "спасибі" и "дякую". Стоит разобраться, правильно ли на самом деле так говорить.

Детально об этом рассказал доцент Киевского национального университета имени Бориса Гринченко Александр Авраменко в эфире "Завтрак с 1+1". По его словам, оба эти слова можно использовать.

"Благодарность можно выразить словом "спасибі", которое живет в наших письменных памятниках с 16 века. Оно происходит от соединения слов "спаси, Боже". Это соединение со временем срослось в одно слово", — пояснил он.

Однако более этикетной формой выражения признательности считается слово "дякую". Авраменко подчеркнул, что его можно также усилить, добавив "дуже" или "красно".

"Итак, лучше сказать "спасибі" или "дякую"? Не важно", — пожытожил языковед.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно здороваться в разное время суток на украинском языке. Дело в том, что для каждого времени будет определенный падеж. Эти правила необходимо запомнить, чтобы больше не допускать ошибок.