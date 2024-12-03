Город контрастов: как жили львовские проститутки в начале XX века

В сердце Галиции на рубеже веков существовал особый мир, о котором стеснялись говорить вслух

В центре Европы на рубеже XIX и XX веков Львов слыл одним из самых развратных городов Австро-Венгерской империи. По данным полицейского рапорта от 3 января 1905 года, проституцией занималось более 20 тысяч женщин в городе с населением чуть более 160 тысяч человек.

Город привлекал многочисленных путешественников и гостей, что создавало постоянный спрос на "услуги". Случались и совсем шокирующие случаи. Например, Екатерина Марцихова обустроила подпольный бордель прямо на площади Рынок, в нескольких метрах от магистрата. Местная пресса писала, что там можно было купить "услуги" даже 13-летних девочек.

Писатель Юрий Винничук рассказывал, что Майор Ваґенер на конгрессе, посвященном торговле живым товаром в Бреме, даже заявил, что Львов (наряду с Будапештом) является самым развратным городом империи. Большинство этих женщин были выходцами из окрестных сел и городков, и искали заработка.

Цена и регулировка

Услуги проституток стоили очень дешево – от 10 гелеров (одна десятая крона). Элитные проститутки могли получать до 10 крон. Для сравнения, полкилограмма говядины стоило 56 геллеров.

Власти пытались контролировать проституцию. Каждая женщина должна была получить специальный документ и медицинскую книжечку. Еженедельно они проходили санитарные осмотры.

Социальный портрет

Интересно, что сами проститутки часто имели очень тесные дружеские отношения. Журналист Станислав Брандовский описывал их солидарность почти как сестричество: они делились деньгами, одеждой, помогали больным подругам.

В мужском обществе женщин, которые имели официальный статус проститутки, оценивали очень низко. Поэтому самые хитрые из них пытались скрыть это впечатление, представляясь порядочными, но оказавшимися в сложной ситуации.

Любимыми местами проституток стали кабак Бомбаха на Казимировской и молочарня на улице Святого Станислава. Первое заведение привлекало "хустинкових" проституток — селянок, которые искали отдыха, тогда как второе было популярно среди "капелюшових", то есть городских красавиц. Если какая-то дама начинала раздражать перекупку на базаре, могла сорваться на нее с оскорблением: "Ты! Капелюшова!"

Культурный контекст

Жизнь львовских проституток вдохновляла писателей. О них писал Иван Франко в повести "Для домашнего очага", а поэт Богдан-Игорь Антоныч воспевал их драматическую судьбу:

"Мужчины в седых пальто из карманов вынимают звезды

И платят их господам за пять минут любви".

Традиция не прервалась и в советское время. Проститутки изменили стратегию — вместо уличного промысла они оккупировали рестораны "Львов" и "Интурист", ожидая клиентов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким был труд героини стихотворения "На барщине пшеницу жала". Нанятым жнецам обычно платили от 5 до 6 снопов, а средний сноп давал около 1,5 кг зерна.