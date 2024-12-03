Надевали и Франко, и Хрущев: историк рассказал, как вышиванка стала повседневной модой украинцев

Представьте себе рубашку, которая может поведать о целой исторической эре. Вышиванка – именно такая уникальная одежда, пережившая запреты, преследования и возрождение

Вышиванка – не просто элемент одежды, а символ украинской идентичности. Она прошла сложный путь от простого крестьянского наряда до мирового модного тренда.

Историк Александр Алферов рассказывает превращение вышиванки в повседневную одежду. "Телеграф" делится этой историей с читателями.

Конец ХІХ – начало ХХ века стал переломным моментом в восприятии вышиванки. До этого она была преимущественно атрибутом простых украинцев, а интеллигенция относилась к ней довольно осторожно. Ношение вышитой рубашки могло даже привести к преследованиям – попасть в тюрьму было вполне реально.

Революционную роль в популяризации вышиванки сыграл Иван Франко. Именно он первым соединил традиционную украинскую рубашку с классическим европейским костюмом. По словам историка Алферова, Франко сделал для украинской моды то, что шотландцы – для мирового дресс-кода, нося килты (традиционные шотландские юбки) со смокингами.

Современник Франко Иван Яцкив подтверждает эту трансформацию. Он описывает писателя так: "Праздничный костюм Франко всегда был темно-синий и к нему вышиванка".

Пионеры украинской моды

Важную роль в популяризации украинской вышивки сыграла и Олена Пчилка. В 1876 году она выпустила уникальный альбом с украинскими орнаментами, что значительно поспособствовало мировому признанию украинского текстильного искусства. Среди украинских аристократов именно она и ее дочь Леся Украинка первыми стали сознательно носить вышиванку как символ национальной идентичности.

Советский период: парадоксы популярности

Советский период принес неожиданные изменения в статусе вышиванки. В 1920-30-е годы наблюдалась первая волна ее популярности – вышитые сорочки носили как партийные руководители, так и простые люди. Это было частью общесоюзного тренда на народную одежду.

После смерти Сталина началось массовое производство трех видов вышиванок: "украинки", "гуцулки" и "чумачки". По свидетельству писателей того времени, "гуцулка" стала популярной даже за пределами Украины.

Вторая волна популярности украинских вышиванок пришлась на середину 1950-х – начало 1960-х годов. Этому способствовал лично Никита Хрущев, часто появлявшийся на публике в вышиванке, вдохновляя других чиновников последовать его примеру.

От диссидентского символа к национальной гордости

Со временем вышиванка превратилась в символ сопротивления. В 1970-80-х годах она стала важным атрибутом диссидентского движения и патриотического сопротивления.

Восстановление независимости Украины вернуло вышиванке статус повседневной одежды. После начала полномасштабного вторжения в 2022 году она превратилась в мощный символ национальной стойкости и единства.

Ранее "Телеграф" показывал, как выглядел Киев 113 лет назад на фото. Чешский фотограф Карел Хотек в 1911 году сделал целую серию фотографий.