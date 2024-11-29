Нам врали о Менделееве: кто на самом деле изобрел водку и когда она появилась в Украине

Задумывались ли вы когда-нибудь, откуда родом популярный алкогольный напиток?

Водка — напиток, крепко вошедший в культуру многих народов, и украинцы – не исключение. Но знаем ли мы подлинную историю его возникновения?

"Телеграф" опровергает миф о Менделееве. И рассказывает о древних технологиях дистилляции и сложном пути превращения обычной воды и зерна в алкоголь.

Кто на самом деле изобрел водку

Популярный миф утверждает, что создателем водки Д. Менделеев. На самом деле это не больше легенды. Напиток существовал задолго до рождения известного химика. Менделеев написал научный труд "О соединении спирта с водой", но его цель не заключалась в определении идеальной крепости напитка. Интересно, что сам ученый вообще не употреблял водку, предпочитая сухое вино.

Кто установил стандарты прочности

Оптимальный "градус" водки определил британский химик Дж. Гильпин задолго до Менделеева. По его исследованиям, идеал водки – 38% спирта. Менделеев только подтвердил это утверждение. Несмотря на это, в странах СНГ до сих пор властвует стандарт в 40 градусов, что облегчает налогообложение алкоголя.

В целом история водки уходит в глубокую древность:

I век до н.э .: в Александрии греки впервые овладели технологией дистилляции.

.: в Александрии греки впервые овладели технологией дистилляции. IX-X век : арабский врач Ар-Рази начал использовать спирт в медицине.

: арабский врач Ар-Рази начал использовать спирт в медицине. Крестовые походы : европейцы позаимствовали технологии производства с Ближнего Востока.

: европейцы позаимствовали технологии производства с Ближнего Востока. Средневековье: алхимики Прованса начали производить спирт на основе винограда.

Когда водка появилась в Украине

Существует легенда, что первая украинская водка появилась в 1430 году, когда монах экспериментально смешал спирт и воду. Генуэзские торговцы привезли винный спирт на украинские земли.

Так как виноград плохо растет в наших широтах, люди начали производить напиток из зерновых культур. Окончательно водка приобрела современный вид лишь в XIX веке с внедрением технологии ректификации спирта.

Как видим, водка – это не просто напиток, а сложный продукт с многовековой историей. Она прошла долгий путь от медицинского средства к популярному алкоголю.

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