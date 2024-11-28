"Дом, как гром": с какого здания начался украинский модерн и как оно выглядит сегодня (фото)

Украинский модерн — это не просто стиль, а мощное движение, объединившее народные традиции с европейскими художественными тенденциями, навсегда изменив лицо отечественных городов

В начале XX века украинская культура испытывала настоящую трансформацию. Архитектура стала одним из ярчайших проявлений этих изменений — модерн порождал новую эстетику, которая навсегда изменила лицо украинских городов.

Украинский модерн, известный в мире как ар-нуво (от французского "новое искусство"), стал настоящей революцией в архитектуре. Это была не просто смена эстетических принципов, а глубокий культурный манифест, соединивший народные традиции с европейскими художественными тенденциями.

Уникальность украинского подхода

Исследователь архитектуры Артур Ароян объясняет особенность этого периода: "Украинская культура впервые выходит за пределы села и церкви, но при этом не теряет своих глубинных корней. Напротив, она переосмысливает традиции, придавая им новое звучание".

Василий Кричевский: архитектор, сменивший парадигму

Точкой отсчета украинского модерна считается здание Полтавского губернского земства, созданное Василием Кричевским в 1902 году. История возведение этого сооружения сама по себе является увлекательным рассказом об художественной борьбе.

Как родился "Дом, как гром"

Сначала администрация заказала проект архитектору Александру Ширшову, предложившему типичный для Российской империи французский ренессанс. Однако жюри конкурса во главе с художником Сергеем Васильковским искало что-то принципиально новое.

Кричевский представил проект, ставший настоящей художественной манифестацией:

наклонные стены, напоминающие деревянные церкви;

фасад с керамическими вставками разных цветов;

использование традиционной красной охры;

уникальная вальмовая крыша.

Сергей Васильковский назвал это сооружение "дом, как гром" — настолько оно было революционным для своего времени. Сегодня в здании бывшего земства действует Полтавский краеведческий музей.

Характеристики украинского модерна

Стиль отличался такими особенностями :

плавные линии и асимметричность;

сочетание европейских влияний (Венский сецесион) с украинскими народными мотивами;

использование простых материалов;

шестиугольные окна и характерные шпили;

декоративность с отсылкой к народному творчеству.

Краткий взлет и подавление

К сожалению, украинский модерн просуществовал всего четверть века. Тоталитарный режим постепенно подавлял любые проявления национальной самобытности в искусстве.

Сегодня здания украинского модерна – это не просто архитектурные достопримечательности. Это свидетельство духа эпохи, когда украинская культура пыталась заявить о себе, объединить традицию и современность.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как творил в Украине и эмигрировал из СССР Василий Кричевский. Украинский художник скончался в Венесуэле, а похоронен в США.