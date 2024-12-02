Без шароваров и вышиванок: кем были и что на самом деле носили украинские казаки
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Какими мы представляем казаков? Оказывается, казацкая мода ХVI — ХVII была совсем другая
Каждый раз, когда мы думаем о казаках, перед глазами предстают романтизированные образы из ярких учебников: "парубки" с "оселедцями", в вышитых сорочках и широких шароварах. Однако реальность далека от этого стереотипа.
Известный историк Алексей Сокирко раскрывает тайны настоящего гардероба украинских рыцарей. "Телеграф" также узнал немало интересного.
Мода рыцарского сословия
Представления о казацкой одежде, сформированные романтической литературой XIX века, в большинстве своем далеки от исторической правды. На самом деле казацкий наряд был намного сложнее и изощреннее, чем мы привыкли думать.
"Казацкая одежда была изысканна, разнообразна, даже с элементами аристократизма", — рассказывает кандидат исторических наук Алексей Сокирко. Казаки были рыцарским сословием. Когда в Гетманщине они заменили шляхту, переняли и основные элементы ее культуры одеваться. Важным элементом был головной убор – шапка, символизировавшая честь казака.
Что носили на самом деле:
- Жупаны;
- Кафтаны;
- Кунтуши;
- Шубы-делии;
- Элегантные сапоги.
Развенчиваем миф о вышиванку
Современное представление о густо вышитой рубашке далеко от исторической реальности. По словам историка, рубашки шили преимущественно из домотканого полотна. Вышивали их скромно, обычной льняной нитью, а украшали шнурком и тесьмой. Состоятельные старшины имели особые рубашки из импортного немецкого и нидерландского полотна, украшенные шитьем и кружевом.
Правда о шароварах
Еще один распространенный миф – шаровары. На самом деле, они появились только во второй половине XVIII века и распространились под влиянием турецкой моды. Казаки времен Хмельнитчины носили зауженные штаны.
Обувь: от телячьей кожи до сафьяна
Казацкая обувь была намного разнообразнее стереотипных представлений. Казаки носили сапоги, изготовленные из телячьей кожи, а более зажиточные — из сафьяна (очень тонкой козьей кожи). Более богатые казаки иногда выбирали боты — короткие сапоги-полуботинки.
Сапоги были разных цветов, красных, желтых оттенков. На ноги надевали чулки, которые могли быть вязаными или хлопковыми. В холодную погоду наматывали портянки, а иногда подстилали солому.
Реальная казацкая одежда далека от романтизированных образов. Это была сложная, утонченная система нарядов, отражавшая социальный статус, культурные влияния и практические потребности украинских рыцарей.
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