До 12 соток в день: историк рассказал, каким был труд героини стихотворения "На панщині пшеницю жала"

Правда о жизни украинских селянок во времена панщины

Во времена панщины жизнь украинских селянок была полна тяжелого труда, особенно во время жатвы. Интересные исторические факты раскрывают масштаб ежедневной нагрузки, приходившейся на женщин в сельском хозяйстве середины XIX века.

Историк рассказал, что для женщины на панщине ежедневная норма выработки составляла примерно 1/9 десятины земли, равную около 12 соткам. Это огромная площадь, которую нужно было обработать в течение одного дня.

"Телеграф" подсчитал, что это, к примеру, участок 30 на 40 метров. Такой изнурительный труд ярко изображен в народной поэзии, в частности в известном стихотворении "На панщині жала пшницю жала".

Оплата труда: снопы как расчетная единица

Нанятым жнецам обычно платили от 5 до 6 снопов. Средний сноп давал около 1,5 кг зерна. Учет урожая велся в копах — учетных единицах, где 1 копа равнялась 60 снопам. Существовали и меньшие единицы, например полукопок — 30 снопов.

По свидетельствам Афанасьева-Чужбинского, в 1850-х годах ни один жнец не мог собрать более 3 коп при благоприятном урожае. Обычно в день жнец жал около 2 коп при хороших колосьях. При жидком колосе дневной сбор мог быть меньше одной копы. К концу XIX века озимые культуры преимущественно жали серпами — примитивным орудием труда, требовавшим огромных физических усилий.

Эти исторические факты демонстрируют чрезвычайно тяжелый ежедневный труд на панщине. Часто люди были вынуждены выполнять непосильную работу в сверхсложных условиях.

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