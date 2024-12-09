Забудьте о "елке" и "коньках": какие еще "зимние" русизмы портят украинский язык

Все эти слова имеют украинские соответствия

Зима – это не только снег и морозы, но и особые слова, которыми мы описываем это время года. К сожалению, многие украинцы до сих пор используют неправильные названия зимних явлений и развлечений.

Каждый второй украинец по крайней мере раз ошибался, говоря "коньки", "елка" или "гололед". Издание "Образование 24" рассказало, как правильно говорить по-украински о зимних явлениях и развлечениях.

Вместо русского слова "коньки" правильно употреблять украинское "ковзани". Популярную "елку" стоит заменить на благозвучную "ялинку". Часто употребляемое слово "гололед" имеет украинский аналог "ожеледиця".

Среди других распространенных ошибок — использование слова "каток" вместо "ковзанка", "сосулька" вместо "борулька", "метель" вместо "заметіль" или "завірюха". Также следует запомнить, что правильно говорить не "поскользнуться", а "посковзнутися" или "послизнутися".

По данным социологических исследований, значительное количество украинцев стало сознательно переходить на украинский язык из-за российской агрессии. Однако часть из них использует государственный язык только в публичном пространстве, а в быту все еще пользуется русским.

Специалисты отмечают, что есть много способов улучшить свой украинский язык. Главное – желание учиться и внимание к деталям во время ежедневного общения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как правильно сказать "с легким паром" на украинском языке. Об этом рассказал языковед Александр Авраменко.