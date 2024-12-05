Как правильно сказать на украинском "б/у": советы языковедов

Такая аббревиатура не свойственна украинскому языку

Ежедневно миллионы украинцев просматривают объявления о продаже уже используемых товаров. На сайтах до сих пор изобилуют отметки "б/у" – русская аббревиатура, которая портит благозвучие украинского языка.

Интересно, что большинство пользователей даже не задумываются о происхождении этого сокращения, которое расшифровывается как "бывший в употреблении". По словам языковеда Александра Авраменко, такая аббревиатура вообще не свойственна украинскому языку.

"Купить телефон б/у", "продам ноутбук б/у", "мебель б/у" – эти распространенные фразы можно легко заменить естественным украинским аналогом. Языковеды единодушны: правильно говорить "вживаний" – это слово прекрасно подходит к любому товару.

Доктор филологических наук Александр Пономарев имеет четкую позицию по этому вопросу. Например, вместо "продам б/у авто" он рекомендует писать "продам вживане авто" или "автомобиль с пробегом". Такая замена делает объявление не только грамотным, но более понятным для покупателей.

Даже популярное английское "секонд-хенд" имеет меткий украинский аналог. Магазины б/у одежды могут смело убирать иноязычную вывеску и устанавливать украинское название – покупатели это только оценят.

Поэтому пора отказываться от устаревших обозначений и переходить на современную украинскую терминологию, говорят языковеды. Это не только обогащает язык, но и делает объявление более привлекательным для потенциальных покупателей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как правильно называть украинский вечер в канун Рождества. И это не "сочельчник".