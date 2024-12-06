Это не "Сечельник": как правильно называть на украинском вечер в канун Рождества

В канун Рождества часто звучит русское слово "Сочельник", которое не имеет права на жизнь в украинском

Согласно Академическому толковому словарю украинского языка (СУМ), слова "Сочельщик" в украинском языке не существует. Это калька с русского языка, поэтому для правильного употребления нужно заменить его украинским вариантом.

Наиболее распространенными и правильными вариантами являются Святвечір и Навечір'я. Оба слова точно передают суть этого дня – вечера перед Рождеством.

Что такое "Сечельник" и почему так называется

Как уже упоминалось, "Сочельник" является калькой с русского языка. В украинском языке есть отличное мелодичное соответствие. Поэтому не стоит так называть вечер перед Рождеством, если вы совершенствуете свой украинский и хотите разговаривать красиво.

Это название "Сочельник" происходит от слова "сочево" – блюда, которое обязательно присутствовало на Сочельнике. "Сочево" — русское название постного блюда, приготовленного из зерен пшеницы или других злаков с маком.

Она подается в Рождественский или Крещенский сочельник (накануне Рождества Христова и Крещения Господня). В Украине это блюдо называется "кутья".

Итак, вместо "Сочельника" стоит говорить Святвечів. Еще одинвариант – Навечір'я. Помните о культурной аутентичности языка и употребляйте подлинные украинские слова.

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