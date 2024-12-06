Не все это знают. Как правильно писать День Святого Николая и названия других рождественских праздников

Это нужно запомнить раз и навсегда

Среди многих правил в украинском языке есть и те, по которым мы пишем названия праздников. Легко можно запутаться, какое название писать с прописной буквы, а какую с маленькой.

Поэтому среди украинцев довольно распространена ошибка с написанием названий праздников. Есть три основных правила, по которым в украинском языке пишутся названия праздников:

частные праздники – все слова пишутся с маленькой буквы. К примеру, день рождения, встреча одноклассников и прочее;

государственные праздники – первое слово с прописной буквы. Например, День учителя, Новый год, День украинского добровольца;

три государственных праздника, в которых все слова пишутся с большой буквы: День Конституции, День Соборности, День Независимости.

Кроме того, есть правило по написанию церковных праздников. В них с заглавной буквы пишется первое слово и все собственные имена (в том числе прилагательные "Христово", "Господнее"): Пасха Христова, Вход Господень в Иерусалим, День Святой Троицы (П’ ятидесятница), Рождество Христово, Крещение Господне В приветственных сообщениях следует писать: День Святого Николая, Рождество (Рождество Христово).

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