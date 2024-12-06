Не обращайтесь так к правоохранителям: как правильно называть представителей полиции на украинском

Языковеды назвали несколько правильных названий сотрудников полиции

Украинцы часто интересуются тем, как правильно называть сотрудников правоохранительных органов (а именно — Национальной полиции). В словарях украинского языка существует только одна форма — "поліцейський", однако филологи и языковеды озвучили еще несколько форм названий.

Известный языковед Александр Авраменко отмечает, что часто в украинском используется форма названия "поліціянт". По его словам, так называемая частичка "-ей" — не свойственна украинскому языку. Ее используют в русском языке.

Он также добавил: с точки зрения украинского языка называть сотрудников полиции "полисменами", "фараонами" и "копами" на западный манер — неправильно, не говоря уже о российских соответствиях, вроде "мент", "мусор", "легавый" и так далее.

Доктор филологических наук Александр Пономарив отмечает: слово "полицейский" как существительное в значении представителя полиции на украинский язык следует переводить как "поліціянт". В качестве прилагательного он указывает на использование слова "поліційний".

В то же время языковед и доктор филологических наук Екатерина Городенская обращает внимание на то, что в украинском более органичными к употреблению являются формы "поліційний" вместо "поліцейський" и "поліціянт" вместо "поліцейський".

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