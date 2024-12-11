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Не говорите так! Эти 4 речевые конструкции выдают неуверенный украинский

Автор
Катерина Шполянская
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Автор
Разоблачаем языковые кальки из русского
Разоблачаем языковые кальки из русского. Фото Колаж "Телеграфа"

Александр Авраменко раскрывает секреты безупречного украинского языка, разоблачая самые распространенные языковые ловушки

Часто мы бессознательно допускаем речевые ошибки, дословно переводя русские изречения. Особенно это касается стойких выражений и установившихся конструкций.

Носители украинского языка нередко попадают в ловушку дословного перевода. Известный украинский языковед Александр Авраменко рассказал, как избежать типичных языковых ошибок и говорить по-украински правильно. Рассмотрим самые распространенные примеры.

"У випадку необхідності" – неправильно

Многие говорят "У випадку необхідності", считая это выражение правильным. На самом деле это банальная калька с русского языка "в случае необходимости".

Правильные варианты:

  • "у разі потреби";
  • "за потреби".

"У більшості випадків" – тоже ошибка

Еще один распространенный языковой покруч – выражение "у більшості випадків", которое является прямым переводом русского "в большинстве случаев".

Правильные альтернативы:

  • "здебільшого";
  • "переважно".

Другие языковые конструкции

Александр Авраменко привел дополнительные примеры правильного перевода:

  • Российское "ни в коем случае" на украинском будет "у жодному разі";
  • "От случая к случаю" можно заменить на "коли-не-коли" или "вряди-годи".

Языковед отмечает: важно внимательно относиться к языковым конструкциям и учить настоящий украинский язык. "Давайте изучать язык, который передали нам наши предки", – подчеркивает Александр Авраменко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как на украинском правильно выразить поддержку больному. Такие пожелания звучат естественно на украинском языке и хорошо передают заботу о больном человеке.

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