Не говорите так! Эти 4 речевые конструкции выдают неуверенный украинский
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Александр Авраменко раскрывает секреты безупречного украинского языка, разоблачая самые распространенные языковые ловушки
Часто мы бессознательно допускаем речевые ошибки, дословно переводя русские изречения. Особенно это касается стойких выражений и установившихся конструкций.
Носители украинского языка нередко попадают в ловушку дословного перевода. Известный украинский языковед Александр Авраменко рассказал, как избежать типичных языковых ошибок и говорить по-украински правильно. Рассмотрим самые распространенные примеры.
"У випадку необхідності" – неправильно
Многие говорят "У випадку необхідності", считая это выражение правильным. На самом деле это банальная калька с русского языка "в случае необходимости".
Правильные варианты:
- "у разі потреби";
- "за потреби".
"У більшості випадків" – тоже ошибка
Еще один распространенный языковой покруч – выражение "у більшості випадків", которое является прямым переводом русского "в большинстве случаев".
Правильные альтернативы:
- "здебільшого";
- "переважно".
Другие языковые конструкции
Александр Авраменко привел дополнительные примеры правильного перевода:
- Российское "ни в коем случае" на украинском будет "у жодному разі";
- "От случая к случаю" можно заменить на "коли-не-коли" или "вряди-годи".
Языковед отмечает: важно внимательно относиться к языковым конструкциям и учить настоящий украинский язык. "Давайте изучать язык, который передали нам наши предки", – подчеркивает Александр Авраменко.
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